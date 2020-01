Un importante número de personas con discapacidad denunció hoy en la Terminal de Omnibus Mariano Moreno que las distintas empresas de transporte no les otorgan los pasajes que les corresponden por ley. Esa situación derivó en momentos de tensión en frente a la oficina de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que se encuentra en la terminal que está ubicada en Santa Fe y Cafferata.

"Todo es muy conflictivo. Estoy cansada de esta situación. Pido un pasaje porque es mi derecho, y no hay manera. Ya hice las denuncias correspondientes", manifestó Aldana.

"Me dicen que no hay cupo. No puede ser", agregó, al tiempo que cuestionó: "¿Todos los discapacitados viajan el mismo día a la misma hora?"

En ese sentido, sostuvo: "Hay que sacar el pasaje 48 horas antes. Vine con más anticipación, y tampoco pude. Quiero el pasaje. estamos todos iguales".

"Quiero lo que me corresponde. Estoy enojada, furiosa. Quiero viajar", concluyó en diálogo con Telefe Rosario.

Otra de las mujeres que expresó su malestar contó que "en ventanilla me dicen que no hay cupo. Tengo el pasaje de ida y no el de vuelta. Me dicen que no viaje o que lo pague el pasaje".

Por ley 22.431 las personas con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita en los servicios controlados por el Estado Nacional. Para pedir el pasaje tienen que hacer un trámite ante la CNRT que puede ser online.

Por otro lado, en el caso de los colectivos de larga distancia, los dos primeros asientos de la hilera derecha (cercana a la puerta) deben quedar a disposición de las personas con discapacidad.