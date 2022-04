Perotti y Javkin presentan el Programa Potrero Digital para ayudar a jóvenes a conseguir empleo

"Esta ciudad se hizo global, tuvo un lugar en el mundo a partir de su puerto, pero los puertos del futuro, el posicionamiento de las ciudades en el futuro, no va a pasar por la infraestructura física o no al menos solamente por eso. Va a pasar por cómo nos insertamos en la economía del conocimiento, pero sobre todo por cómo resolvemos la brecha de la desigualdad a partir del acceso a la economía del conocimiento. Cómo hacemos que nuestros jóvenes, como los que hoy están acá en representación de sus trescientos y pico de compañeras y compañeros que empiezan ahora, miran el futuro", señaló Javkin.

"Y también, para destacar la forma en que se fue materializando esto. Fue sentarnos a una mesa a trabajar, a aprovechar lo que ya existía, estaba toda la red que ya se había construido. Lo inteligente no era que el Estado haga un acuerdo, sino que aprovechemos lo que tenemos acá y después lo que tenemos en Argentina. Y yendo específicamente a lo de hoy, encontrarnos con Potrero, encontrarnos con la Fundación Compromiso, que es un laburo que admirábamos y a quienes le propusimos: ‘Hagamos algo más grande que lo que ya hayan hecho en otro lugar del país, porque en eso también tenemos el orgullo y tenemos la infraestructura lista, vengan a verla’ y vinieron. Era un viejo sueño. La cultura también tiene que ver con esto, con lo que generemos en esas cabezas jóvenes. Y estos galpones van a tener un rol en la cultura, pero también en eso que necesitamos generar, que es mirar el futuro con sentido de igualdad", continuó el intendente.

Y finalizó: "Esta no es la inauguración del Puerto de la Innovación, este es el primer paso concreto, materializado, de una idea común que la vamos a defender a muerte, que sé que nos abarca como el gran proyecto estratégico, es una gran cadena que se va a multiplicar. A mí siempre me gusta citar una frase de Atahualpa que dice: ‘La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena’. Este es el primer puñadito de esa montaña de arena, entonces tenemos una gran felicidad, indisimulable".

Por su parte, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, expresó: "Santa Fe tiene todo para ser la capital, el centro, el polo, de la economía del conocimiento de América Latina. Y esto que a veces suena como algo grandilocuente, estamos plenamente convencidos que tenemos las instituciones, los talentos, como para poder hacerlo. Estrechar los vínculos, sumar los esfuerzos, no duplicarlos, generar un clima de motivación y entusiasmo a quienes se tienen que sumar. Podemos ganar espacios de crecimiento en el país y en el mundo si trabajamos juntos, si cada uno de nuestros actores siente esa motivación y la confianza de que está en un ámbito de pleno respaldo, no van a encontrar fisuras ni grietas en esta cuestión en Santa Fe".

"Hay una fuerte decisión de una estrategia provincial para ser el motor de la innovación en la Argentina y con fuerte protagonismo de cada una de nuestras ciudades y esa cercanía es lo que marca la diferencia, es lo que nos permite ver oportunidades, las posibilidades de crecer juntos, pero por sobre todas las cosas, esta cercanía nos permite observar mucho talento no mirado. Tenemos una enormidad de talentos a mirar, a buscar", mencionó.

Qué es Potrero Digital

Potrero Digital está dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad social mayores de 16 años y será llevado adelante de manera virtual, a través de plataformas de libre acceso. Sin embargo, teniendo en cuenta que las y los jóvenes destinatarios de los programas pueden no contar con las condiciones necesarias para asistir (estructurales, habitacionales, tecnológicos, de conectividad) la Municipalidad puso a disposición instalaciones acondicionadas y equipamiento en el Puerto de la Innovación. El Potrero es el primer proyecto que se concreta en el Puerto de la Innovación Rosario, una iniciativa que apuesta a consolidar a la ciudad como líder regional en ciencia, tecnología, cultura e innovación, cuyos conocimientos son considerados motores del desarrollo y la transformación social y económica.

Las capacitaciones serán en Marketing Digital, Comercio Electrónico y Programación destinadas a jóvenes mayores de 16 años. Además, a partir de una alianza exclusiva con Epic Games, Potrero Digital ofrecerá el “Curso de Introducción a Unreal Engine”.

En ese sentido, el director de Potrero Digital, Juan José Bertamoni, mencionó que es una gran satisfacción que el proyecto se haya plasmado en Rosario. "Estamos felices de acercar estas propuestas de manera gratuita en la ciudad y que sea parte del ecosistema del Puerto de la Innovación. Es una ciudad y una provincia que viene haciendo una transformación acelerada en relación a lo digital, y entendiendo lo importante que es esto. Dicen que la economía digital y el talento de la economía del conocimiento nos permite pasar de la manufactura a la mentefactura, creo que es darle la verdadera importancia que tiene la economía digital y acercarla a quienes de otra manera no podrían acceder al estudio de oficios digitales", detalló.

Y agregó: "Además, vamos a estar trabajando con la propuesta que se llama Picadito Digital, los talleres en los que estudia programación y robótica, en este lugar pero también en otros puntos de Rosario, donde también haremos Festivales de Robótica, para fortalecer esas habilidades y mostrar que estos oficios pueden ser pasión y vocación".

Las clases darán inicio el 25 de abril para el primer trayecto de Programación, el 27 de abril para el primer tramo de Comercio Electrónico y el 29 de abril para el primer tramo de Marketing Digital, con encuentros semanales que sumarán 36 horas de capacitación.

Sueños por cumplir

Aaron Villalba tiene 18 años, es de Fisherton, y se anotó en Comercio Electrónico. Cuenta que se enteró porque un profesor se lo recomendó. "Tengo muchas expectativas de aprender algo nuevo, para probar algo nuevo y que me pueda abrir puertas laborales y que pueda mejorar sus conocimientos. Me inspira a seguir porque me gusta mucho todo lo que sea computación".

Por su parte, Maia Sacco, tiene 21 y se anotó en el curso llamado ‘Unreal Engine’, en el que estudian y aprenden sobre programación de videojuegos. "Es un curso que te permite, gracias a una alianza con Epic Game, la programación de videojuegos, porque siempre estuve interesada en la programación pero no encontraba un curso específico donde podría iniciarme en el tema, porque son cursos altamente costosos y ni siquiera están en nuestro país. Gracias a las redes sociales pude conocer el curso, creo que es una oportunidad única, por eso tengo las expectativas muy altas. Además, en el curso te capacitan en inglés digital y es una puerta muy grande para encontrar trabajo y también hacerlo por mi cuenta, que es importante también. Y también es importante que los cursos son gratuitos, porque es apostar en el futuro de los jóvenes".