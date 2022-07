Perotti plantó cannabis y les pidió disculpas a las madres por haber "demorado tanto"

Natalia Mola es una de esas madres que son parte de la "causa cannábica" para lograr el acceso de sus hijos a tratamientos para diversas patologías. Produce aceite de cannabis para su hijo desde 2016 y recurrió a través de recursos de amparo a la Justicia para poder hacerlo sin caer detenida. Tras lo señalado por el gobernador, indicó: "Yo no necesito las disculpas, porque hay mucha gente y muchas mamás con prejuicios que si no hay una aval del Estado no van a tomar decisiones por su cuenta. Estas medidas son necesarias para eso, para dar confianza y que puedan seguir adelante".