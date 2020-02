El gobernador Omar Perotti lamentó hoy que los docentes se hayan ido disconformes de la reunión paritaria y recordó que hay muchos otros sectores que atraviesan una situación complicada. En tanto dejó abierto el diálogo con los dirigentes gremiales para encontrar una alternativa y que haya clases. Además, Ratificó al ministro de Seguridad Marcelo Saín.

"Venimos con una caída de la actividad económica, con escasez de recursos, hay mucha gente que no está conforme y no tiene trabajo y desea que la rueda empiece a moverse, hay contratistas y proveedores que hace meses que no cobran, hay reclamos genuinos de cualquier trabajador de ver cómo mejora su situación frente a lo que ha sido el deterioro de su poder adquisitivo”, explicó para graficar que además de los docentes hay otros sectores que la pasan mal.

Perotti agregó que es “en ese contexto que hay que enmarcar una propuesta, ya que se ha hecho un esfuerzo en tratar de llevar una propuesta que sea posible de cumplir”, dijo para aclarar que “en enero de este año se ha marcado un descenso en la recaudación que cayó en valores históricos”.

El gobernador insistió en que la oferta de Santa Fe “es similar a lo que ofrece el resto de las provincias argentinas, que entre los aportes provinciales y nacionales significa un aumento de tres mil pesos de bolsillo”.

“Uno también entiende a la dirigencia de los distintos rubros, que se deben a ese sector. Lo que uno espera es que la situación sea comprendida, estamos abiertos a que haya clases, a que no quede ningún chico afuera de la escuela es para que estén con clases, los docentes son claves para nosotros, la educación la consideramos prioridad”, aseguró.

>> Leer más: La propuesta salarial del gobierno provincial no conforma a los docentes de Amsafé

“Me encantaría haberme encontrado con más recursos, me encantaría no haber terminado ayer con el cronograma de pagos, no estar seis o siete meses con contratistas que no están en obra o proveedores que no están cobrando”, lamentó.

Y dejó abierta la puerta al diálogo además de descartar la chance de descontar los días de paro. “Ojalá nos acercamos, vamos a seguir negociando siempre, de la charla puede surgir alguna alternativa, o el esclarecimiento de lo que son las cifras o las posibilidades, de lo que ocurre en otras provincias”.

En materia de seguridad, el gobernador valoró las palabras del presidente Alberto Fernández en el discurso ayer en el Monumento a la Bandera. “Es una señal distinta, hay un compromiso personal concreto y no había pasado nunca”, destacó.

>> Leer más: Lucero anticipó que la oferta salarial de la provincia va a recibir un "rechazo masivo" de los docentes privados

“Argentina tiene que tomar plena decisión de que estas cosas no nos pueden pasar en nuestro territorio, aquí la gravedad de lo acontecido de lo ocurrido en estos últimos tiempos, en estos últimos años deja claramente expuesto que esta no es una problemática que podamos enfrentar los rosarinos, los santafesinos por sí solos”, analizó.

“Acá se requiere no un número de agentes federales, o una declaración, aquí se necesita un compromiso firme de la Nación a la par de cada uno de nosotros para dar una lucha integral, eso significa la presencia de las fuerzas federales con todo su equipamiento, su aporte desde la investigación criminal y con toda la fuerza de una Justicia Federal que debe reforzar su presencia en la provincia”, agregó.

“Queremos que la reforma en ciernes que la Nación está planteando tenga su prueba piloto aquí en Santa Fe, necesariamente hay que dar una batalla integral. Además de todos los programas sociales para tener una visión integral de cómo se tiene que abordar. Y de la presencia de la UIF y la Afip en el seguimiento y el control de los movimientos económicos. Hay que hacerle sentir al narcotráfico que esta es una zona hostil. No son los rosarinos o los santafesinos, es la Nación Argentina la que dice basta al crimen organizado en esta región”, afirmó.

Por último, confirmó al ministro de seguridad Saín en su cargo. “La decisión que hemos tomado desde el inicio de la gestión y en la instrumentación, es la búsqueda de estructurar una institución policial diferente, pretendemos dejarla con un piso más alto, con profesionalismo, con formación y que tenga claramente delimitados sus roles y sin vínculos con el delito”.

“Uno busca colaboradores que sepan de lo suyo y cualquier instancia de comunicación se irá mejorando, se irá corrigiendo, no quiero buenos declarantes, quiero buenos colaboradores, quiero que cada uno sepa de lo que habla, y tenga un compromiso con lo que hace”, cerró.