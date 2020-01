Perotti: "Aunque a algunos les cueste reconocerlo, estamos en una verdadera emergencia"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, remarcó nuevamente la difícil situación en diversas áreas, como las financiera, educación y seguridad, por las que atraviesa la provincia, y resaltó que "aunque a algunos les cueste reconocerlo, estamos en una verdadera situación de emergencia".

El gobernador hizo declaraciones luego de participar en el Centro Cultural Provincial junto al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su par provincial, Adriana Cantero, de la firma de un acta compromiso para garantizar la acción prioritaria “Todos los chicos en la escuela”.

El compromiso entre provincia y Nación incluye desarrollar un plan de acción coordinado para garantizar el derecho a la educación en toda Santa Fe, así como asumir la responsabilidad de trabajar para cumplir con la obligatoriedad escolar desde la edad de cuatro años, hasta la finalización de la educación secundaria.

Tras ser consultado sobre cómo había encontrado la situación educativa en la pregunta y responder que "con desorganizaciones importantes", Perotti dijo que "lo más importante es cómo le hacemos frente a estas cosas y lo más difícil es lo que estamos viviendo hoy".

Enseguida comenzó a recordar la transición con el gobierno de Miguel Lfschitz: "Nuestra proyección daba esto, que no iba a alcanzar la plata y que no iban a dejar dinero para pagar sueldos y aguinaldos".

Perotti abordó luego la decisión de elaborar un cronograma de pagos que fue muy cuestionado por los trabajadores: "La decisión tomada, dura y difícil, que compromete a trabajadores y docentes, tiene que ver con una decisión de priorizar que sin ingresos no nos vamos a ir a los bancos que nos están esperando con un 70 por ciento de tasa".

"Ojalá los ingresos sean superiores y podamos adelantar algún día aunque sea este cronograma extendido. Puede no gustar y no gusta, pero una situación de emergencia como se vive a nivel nacional, con una situación fiscal como la que tenemos, también la viven gran parte de los municipios de la provincia, aunque a algunos les cueste reconocer que estamos en una verdadera emergencia", amplió el titular de la Casa Gris.

El gobernador se refirió también a la manifestación realizada en Rafaela en reclamo de justicia por un joven muerto en un accidente mientras perseguía a dos motochorros y a los incidentes registrados frente a su vivienda particular.

"Lo que puedo decir que es una situación de mucho dolor. (Rafaela) es una ciudad que vive postergada en el acompañamiento de una política de seguridad seria. En algún momento sentíamos que esta situación desgraciadamente iba a pasar. Hay hartazgo de una sociedad frente a años y años de hechos delictivos, de no presencia, de no prevención, de no tener una verdadera política de seguridad, de no tener coordinacíon con las acciones de la Justicia, sino que es una comunidad que se hartó, con mucho dolor se expresó", señaló.

Consultado si le parecí justo que los manifestantes reclamaran frente a su domicilio expresó: "Cuando hay dolor familiar uno acompaña, en este tipo de cosas lo que se debe resguardar es no cargar las tintas. Soy muy respetuoso de eso, nunca tomaría ese camino, nunca llegaría a esa instancia. Pero tratar de ponerse en el lugar del otro es muy difícil. Que haya habido gente que aprovechó la situación, todos conocemos los actores, todos pueden preguntar y sacar sus propias conclusiones. Yo me quiero quedar con el hartazgo de una comunidad que se expresó masivamente frente a la desantención de años en materia de seguridad".

También fue consultado por la cláusula gatillo y si en el marco del ordenamiento del que hablaba hay lugar para sostenerla. Al respecto Perotti destacó: "Lo que hay lugar es para sentarse en un mesa y discutir cuáles son las herramientas posibles para seguir adelante".