"Permanecer y transcurrir": un mural y 160 retratos para volver a hablar de femicidios

Las 160 imágenes le ponen rostros a las víctimas de la violencia de género , junto a la frase: "Quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semilla" . Bajo el nombre "Permanecer y transcurrir", una muestra impulsada por organizaciones de familiares de víctimas de femicidios y la Red de Mujeres del Distrito Noroeste Noroeste, donde está expuesta, busca reabrir la discusión sobre las múltiples violencias que sufren mujeres y diversidades, más aún en momentos de crisis como el actual.

Domínguez fue clara a la hora de señalar que la muestra, que se exhibirá a partir de junio en la Legislatura santafesina y que desde julio rotará por todos los Centros de Distrito de Rosario, busca "poder pensar juntes qué políticas públicas faltan para que no haya más femicidios" y no dejó de decir que "en los contextos de violencia de género se sufre mucha discriminación, mucho abandono y no hay lugares para sostener a víctimas que lamentablemente terminan en femicidios".