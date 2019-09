Perdió 35 mil pesos por un corte de luz y pide un resarcimiento

Andrea Rolón es la dueña del bar de Ayolas y San Martín. El miércoles, a las 20, le cortaron la luz hasta ayer, a las 17. Por esta falla perdió 35 mil pesos en mercadería. Y lo mismo le sucedió a otros comerciantes de la zona que quieren que la compañía eléctrica les otorgue un resarcimiento. Una de las respuestas que le dieron en la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es que los empleados están trabajando a reglamento.

Es que hay una parte de la paritaria que la EPE no está cumpliendo. Según explicó el titular del sindicato Luz y Fuerza, Alberto Botto, “los compañeros están trabajando con lo que tienen. Hace tiempo que reclamamos, porque falta personal y elementos para realizar las tareas”.

En tanto, ayer en la zona de San Martín y Dean Funes no tenían luz y ya empiezan a temer por el verano. “Tengo un comercio y perdí toda la mercadería: carne, fiambres y lo que necesitaba heladera. Son unos 35 mil pesos que no voy a poder recuperar”, lamentó la dueña del bar San Antonio. “No tengo a nadie para pedirle que me guarde las cosas en la heladera porque el corte afecta a toda la zona”, agregó.

Lo cierto es que las cuadras de Garay, Sarmiento, Mitre, Laprida y Buenos Aires hasta bulevar Seguí no tenían servicio eléctrico.

Ayer algunos comercios habían optado por cerrar las puertas. Pero Rolón decidió dejar abierto el local y contó con la solidaridad de los vecinos que se sentaron en el bar y tomaron té o mate. “Y los que desayunan siempre nos permitieron servirles café instantáneo”, reveló la mujer conmovida.

Cuando los vecinos llamaron a la EPE les explicaron que el corte se había producido porque “saltó un cable de alta tensión” y argumentaron que tenían “problemas con el personal”.

Consultado el sindicato, Botto explicó que “la empresa no dio los recursos que los empleados necesitan para trabajar. Lo que faltan son recursos humanos y además los trabajadores están haciendo tareas que no corresponden a su categoría. Hemos sido bastante tolerantes y lo disimulamos con el esfuerzo de cada uno, pero ya no podemos seguir así”, alertó antes de señalar que la empresa los convocó para una reunión el martes. “Vemos que hay una predisposición para escuchar a los gremios”, acotó.

La dueña del bar dijo que paga 35 mil pesos de luz por mes. “Si no pagás te sacan el medidor, y te cortan el servicio y a mí quién me devuelve las pérdidas por este corte”, cuestionó Rolón.