Pedirán anular las multas que se hicieron ayer después de las 12

Ediles de la oposición elaborarán un pedido de informes al Ejecutivo por el funcionamiento del estacionamiento medido ayer, día no laborable. E irán un poco más allá: pedirán que todas las actas que se labraron por no abonar la tarifa del parquímetro queden sin efecto. Desde la Municipalidad confirmaron que el estacionamiento medido funcionó normalmente hasta las 20 porque ayer no fue ni feriado ni medio feriado, días en los que el pago por dejar el auto estacionado en el centro queda sin efecto alguno.

La inquietud surgió en el bloque Cambiemos luego de que distintas personas les notificaran que les habían labrado multas por estacionamiento medido después del mediodía.

Sin embargo, el principal problema radica en una cuestión de rótulos: ayer fue "día no laborable" y la Municipalidad, en el pliego de concesión de los parquímetros, habla de "medio feriado", un término que no pudo ser explicado del todo por funcionarios municipales relacionados a la temática.

El concejal por Cambiemos que impulsa el pedido de informes, Carlos Cardozo, indicó que "en los carteles mismos dice que sábado y medio feriado es de 9 a 12. Y hoy (por ayer) es día no laborable".

"Hay decenas de autos con multas en el centro, en distintas calles", avisó el concejal, para agregar que a él mismo le enviaron fotos de autos con multas en Presidente Roca y Urquiza, San Martín y San Lorenzo y en Tucumán y Sarmiento.

También, mencionó que "la gente estacionó como en cualquier feriado" en las calles con carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros. A pesar de ello, las multas labradas responden sólo a no abonar el estacionamiento medido.

Cardozo recalcó el hecho de que haya sido día no laborable y que ayer no hubo atención en la administración pública, así como tampoco en bancos.

"El día se tendría que haber tomado como un Jueves Santo. La misma Municipalidad está de asueto, pero el resto de las personas lo tomaron como día no laborable. Incluso, en el centro la mitad de los comercios cerró después del mediodía", aseveró el concejal por Cambiemos.

"Esto no es una denuncia informal sino que vamos a elaborar un pedido de informes. Vamos a pedir que todas las multas que Tránsito Rosario haya hecho hoy (por ayer), entre las 12 y las 20, queden sin efecto", adelantó.

El edil afirmó que no existe un precedente sobre esta acción que quieren llevar a cabo para dejar sin efecto absolutamente todas las infracciones por estacionamiento medido que se haya realizado desde las 12 en adelante ayer. "Tenemos constancia de que son muchas las infracciones que se labraron", manifestó.

"Entramos en colisión con la Municipalidad por la diferencia en los criterios. Para nosotros, tendrían que haber tomado el día como no laborable. Incluso, la misma Municipalidad está de asueto, pero el resto de los ciudadanos, no", añadió.

Justamente, la semana pasada se conoció que, en lo que va del año, se labraron más de 80 mil actas en toda la ciudad que responden a diversas infracciones y referidas a otros vehículos, no sólo el automóvil. De la totalidad, más de 43 mil se realizaron por estacionar en lugares prohibidos: sobre la vereda, en la mano izquierda, en sitios reservados para el transporte público, ochavas, sendas peatonales, rampas y carriles exclusivos. En cuanto a la doble fila, suma 4.661 labras y en este marco, 1.092 son casos se tuvo que llegar al punto de retener la unidad del infractor (ver aparte).

Sobre este pedido de informes que presentará Cardozo, desde la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad indicaron que los inspectores trabajaron con normalidad durante toda la jornada del lunes, en la totalidad de sus funciones.

Por su parte, desde la Secretaría de Movilidad y Transporte municipal, encargada de la concesión del estacionamiento medido, indicaron que ayer no fue "ni feriado ni medio feriado" por lo que la actividad del estacionamiento medido fue normal, hasta las 20.

