Peatonal Córdoba: tres hombres perturban a la gente

Los vecinos de la peatonal Córdoba se mostraron "cansados" de una situación que se repite de manera incesante. Dicen que en la cuadra entre Corrientes y Paraguay "tres hombres molestan" a los peatones desde hace meses y nadie escucha los reclamos de los afectados, quienes ya denunciaron la situación a la policía y la Guardia Urbana Municipal (GUM) en varias ocasiones.

"Es una situación insoportable. Estos tres personajes agreden y piden dinero a los transeúntes, más aún cuando se trata de los empleados, empresarios y profesionales que entran y salen de sus oficinas y negocios", sostuvo uno de los referentes del sector, quien se mueve por allí desde hace años y los conoce perfectamente.

Borrachos

No obstante, el accionar de las tres personas no termina allí. "Están borrachos, orinan en la calle, duermen en el espacio público y muchas veces se pelean entre ellos", agregó el testigo de un sinnúmero de circunstancias "muy molestas, que no hacen otra cosa que espantar a la gente que concurre a los locales de la zona", sumó una mujer que trabaja en uno de los negocios de la peatonal. La empleada confesó: "No tenemos por qué soportar esto todos los días. Venimos a trabajar con tranquilidad y no lo podemos lograr".

En tanto, a la hora de mencionar a los afectados, relató que en el área hay empredimientos de todo tipo: bancos, financieras, casas de cambio, farmacias, bares, jugueterías, joyerías y boutiques, además de la Bolsa de Comercio y las sedes de diversas empresas en los edificios de oficinas.

Según las fuentes, "están todos los días, de 8 a 20, en el horario del movimiento del público por el sector y sin que los amedrenten las condiciones climáticas. Puede llover torrencialmente e igual van a permanecer ahí".

Otro de los testigos aportó que también "ingresan a los bares, hacen que venden dólares a los gritos y no paran hasta obtener algo de dinero de tanto que insisten".

Las denuncias sobre la ocupación del espacio público se visibilizaron en los últimos días. El pasado domingo LaCapital publicó el relato de quienes habitan en los alrededores de la plaza San Martín. Las quejas apuntaron a la instalación de un grupo de personas en pleno espacio verde. La queja es "por la ocupación del espacio público", planteó un vecino de la zona, quien además indicó que la situación "lleva varios meses sin que a nadie le interese".

Los ocupantes están instalados en los bancos ubicados sobre calle Moreno. En ese sector hay un grupo de hombres que allí mismo pasan gran parte de la jornada, y días atrás también supo permanecer por la noche una mujer con dos chicos.

Ante el intenso calor, los moradores de la plaza extienden grandes plásticos a modo de carpa, para protegerse, o lo hacen con telas, llevando además sillones y lonas. Y no sólo eso. Colocan todo tipo de elementos en la plaza y hacen fuego para cocinar mientras residen en el predio céntrico.