Pasaron 180 mil personas por la Feria del Libro: María Elena Walsh y Elsa Bornemann, ovacionadas

A partir de eso podrían analizase dos aspectos del momento histórico y del mercado editorial: la visibilidad de las mujeres escritoras y el éxito de las obras para el público infantil . Aunque en este último caso, no se trata de autoras recién llegadas al rubro. Nadie en Argentina, "En el país del nomeacuerdo", donde "No somos irrompibles", deja ya de recordar a dos gigantes como María Elena Walsh y Elsa Bornemann.

La multitud se acercó al auditorio Angélica Gorodischer para escuchar a Cabezón Cámara, en diálogo con Cristian Molina y Jorgelina Hiba. El público se cruzó con la autora de "La virgen cabeza" y su discurso sin tapujos sobre las problemáticas ambientales, pero también con las salidas para enfrentarlas.

“No se lo voy a contar a ustedes, que estuvieron respirando humo en una especie de crematorio infinito, que tuvieron una bajante del Paraná más alta de la que se tenga registro histórico. No es joda, estamos viviendo una crisis planetaria de la que somos parte. Entonces, ¿cómo resistimos si no nos podemos imaginar ninguna otra posibilidad? Tenemos que imaginarnos posibilidades, otras formas de asociación. Y eso desde la literatura, pero también, mucho más potente, desde las comunidades concretas, la resistencia. La resistencia en Rosario a partir de los incendios fue enorme, hermosa, inspiradora”. Y en cuanto a la intersección de la problemática con la narrativa, afirmó: "Cuando hago 'Las aventuras de La China Iron' (uno de sus libros más vendidos) no estoy haciendo una denuncia sobre la devastación de la llanura. Estoy contando cómo puede ser la llanura si no está devastada, estoy contando esa belleza infinita. Eso también es una manera de hacer”. Pero también advirtió que la posibilidad de la literatura de generar un cambio en el imaginario es lenta “y esto está pasando cada vez más rápido así que, por favor, hagamos algo. Tenemos que juntarnos, hacer cosas juntos”, enfatizó.

Auditorio.jpg

En el homenaje a Bornemann, a diez años de su muerte, estuvieron María Fernanda Maquieira, Beatriz Actis y Silvia Schujer, con moderación de Yanina Zonni. Todas a su modo dieron cuenta de porqué Elsa fue una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más influyentes del país a partir de los oscuros años de la dictadura cívico, militar y eclesial, argentina.

Su libro "Un elefante ocupa mucho espacio" fue censurado y pasó a integrar la lista de autores prohibidos, por eso la mesa que la evocó coincidió al destacar la dimensión política de sus cuentos infantiles, siendo pionera en abrir temáticas y abordajes de la literatura argentina. Al punto que Maqueira destacó al cuento "Los desmaravilladores" que tematiza la desaparición de personas y la apropiación de niños durante la dictadura y su posterior recuperación. "Ese libro abrió camino”, dijo. A lo que Shujer agregó: "La literatura para chicos tuvo sus tijeras específicas. Elsa fue un blanco específico (...) Por la risa que enfrenta y desafía a la autoridad, el punto de partida para dar puerta a la imaginación. La imaginación como capacidad humana que puede conjeturar. Sin imaginación no hay transformación posible".

En la misma sala pero una hora más tarde, Daniel García y Rosario Spina presentaron a Vignoli y su libro, ante una sala semillena que por un accidente luego se saturó. Es que mientras Spina homenajeaba a la autora y generaba una sonrisa en la platea al decir que ella no tiene gato, pero si un bebé, y que de igual modo las mujeres usan el término "ahora que se durmió aprovecho..." (a escribir o hacer todo lo que no pueden porque el cuidado sigue siendo masivamente responsabilidad femenina), se escuchó que golpeaban la puerta de la sala. Alguien se levantó y la abrió desde adentro y entró un malón que estaba esperando afuera desde hacía 15 minutos, debido al descuido del cierre.

Lo cierto es que la charla siguió, pero sin Didí que faltó con aviso.

En tanto el homenaje a Walsh fue como se esperaba: multitudinario. "Al este y al oeste", se llamó el espacio, como la canción del Jacarandá. Y aunque el domingo amaneció nublado no "llovió" ("ni lloverá"). Luego salió el sol a pleno para escuchar al cuarteto Aureo dirigido por Paolo Ferrara, la orquesta de niños y jóvenes del municipio, con Martita Durá al frente y el Taller de Canto de Noelia García junto a cantantes como Myriam Cubelos, Vanesa Caccelliere, Ainara San Juan, Sisela Stival y Luciano jazmin. No faltó "Manuelita" ni otras tantas canciones emblemáticas. Eso si, entre el público no hubo lugar para la "enorme montaña gris" Dailan Kifki, porque no quedó ni una silla vacía.

La Feria del Libro de Rosario se realiza en el Centro Cultural Fontanarrosa. Se la puede visitar, de manera gratuita, hasta el próximo sábado 12 de agosto. El horario es de 13 a 21, salvo el sábado que es de 9 a 22. La programación completa está disponible en el sitio web de la Municipalidad de Rosario.