Paro de transporte por 48 horas: reunión clave para destrabar el conflicto 

Este martes puede ser un día clave para el transporte de pasajeros de la mayor parte del país . Es que, de no llegar a un acuerdo en la nueva reunión paritaria que realizarán empresarios y el gremio de la UTA, este miércoles y jueves no circularán los ómnibus en la mayor parte del territorio nacional . La falta de un acuerdo salarial equiparado -entre Amba y el resto del país- condiciona las negociaciones . El encuentro está pautado para las 12.

Paritaria de la UTA: "Si no hay respuestas no queda otra que paro indeterminado"

Es que en el marco de las exposiciones de los ministros de cada área del gobierno nacional ante las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, será el turno del titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, quien llevará ante los legisladores el Presupuesto de su ministerio. Y con él la temática subsidios.

La postura de UTA Rosario

"Cuando comienza un plan de lucha, las medidas se van incrementando con el paso del tiempo. Y si no hay respuestas, no queda otra que el paro por tiempo indeterminado. Me parece que no deberíamos llegar a eso y mucho menos que el gobierno permita que la mayor parte del país se quede sin transporte", dijo el pasado jueves el titular de la UTA Rosario, Sergio Copello, en declaraciones a LT8 y refiriéndose a la medida de fuerza prevista para mañana y pasado.

El dirigente gremial también evaluó que de no lograrse "la paz" el conflicto escalará "a medidas mucho mayores". En ese contexto abundó: "Esperamos no tener que llegar a la más violenta, que es el paro por tiempo indeterminado. Pero hoy sabemos que la inflación corroe los salarios y no te permite proyectar nada. Lo único que te permite es alimentarte y tener las cuestiones básicas para tu familia más o menos acomodadas".

Para la conducción de la Unión Tranviario Automotor, sigue habiendo "trabajadores de primera y de segunda". Así, Copello ejemplificó que Nación cierra la paritaria nacional con Amba y Capital "con un 85% de aumento salarial". Desde el gremio insisten con la equiparación.