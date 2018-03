Tanto el subjefe de la Policía de Rosario, Claudio Romano, como el secretario de Control y Convivencia Ciudadana del municipio, Guillermo Turrín, calificaron de "altamente positivo" y "muy efectivo" el operativo policial que hasta el momento se viene realizando en la zona de las peatonales Córdoba y San Martín para evitar la instalación de vendedores ambulantes debido al paro que por 48 horas de los trabajadores municipales.

Por qué importa: En años anteriores la zona de las peatonales se vio invadida por vendedores ambulantes no habilitados, quienes no sólo entorpecían la circulación sino que provocaban una disminución de las ventas en los comercios ubicados tanto sobre Córdoba como por San Martín, principalmente. También se daban situaciones de tensión, robos y discusiones. El operativo policial buscó evitar esos problemas.

policia.jpeg La presencia policial evitó que los vendedores ambulantes se instalen en las peatonales. Virginia Benedetto





Panorama: "El operativo es altamente positivo. Se inició anoche a las 22 con 24 efectivos que ahora se duplicaron a 48, más agentes de la Policía Motorizada, Guardia de Infantería, personal de comisarías y los vehículos eléctricos provistos por el Estado provincial. No hubo inconvenientes, sí llegaron algunos manteros preguntando si se podían instalar y se les dijo que no. Eso fue bien temprano a la mañana, llegaron con sus productos y al recibir la negativa se retiraron".

operativo33.jpg Virginia Benedetto / La Capital



El jefe policial aclaró, por otro lado, que hubo vendedores ambulantes que sí pudieron trabajar. "Hay lugares donde están habilitados, como las peatonales Córdoba y San Martín, y en las cercanías , y ellos sí pudieron trabajar. No hubo detenidos por suerte", para luego agregar que el operativo se extenderá "hasta mañana a las 24".

Historia de fondo: La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) confirmó ayer un paro de 48 horas. Fue después de rechazar la propuesta salarial presentada por los representantes de municipios y comunas durante una nueva reunión paritaria realizada en la capital provincial. La medida de fuerza será llevada adelante mañana, junto con una marcha en la ciudad de Santa Fe, y el jueves.

Aún así, las partes quedaron en volver a sentarse a negociar la semana próxima.

iperativo.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital





También parta la administración pública provincial. La primera jornada de la medida de fuerza de los municipales coincidirá con el segundo día de paro lanzado por los gremios de empleados de la administración provincial (estatales y docentes) que arrancan hoy una huelga de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.





La otra cara: Por su parte, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrín, solicitó la colaboración de la ciudadanía al señalar que "las normas deben ser cumplidas, no puede ser que haya un inspector todo el tiempo".

El funcionario, tras destacar que el operativo montado por la policía para evitar la instalación de manteros fue "muy efectivo", habló con La Capital y pidió la colaboración de los ciudadanos. Al respecto indicó que "a la gente le pedimos colaboración porque que las normas deben ser cumplidas para vivir en sociedad y no que tenga que haber un inspector todo el tiempo".

peatonalis.jpg



"Necesitamos que la circulación sea adecuada, que se respeten las rampas de discapacitados, los accesos a los garages privados, que no se estaciones en lugares prohibidos, que los conductores simplifiquen el tránsito no estacionando en doble fila, que no se estacione en las paradas de los ómnibus. En definitiva, las cuestiones básicas que hacen a la convivencia", resaltó Turrín.