Paro de portuarios: protesta con quema de gomas en el Acceso Sur

La manifestación tenía como centro de acción la calle colectora del Acceso Sur y 27 de Febrero. El tránsito sobre Circunvalación era normal, pero las dificultades se daban sobre el ingreso a 27 de Febrero.

portuarios 3.jpg Portuarios bloquean el acceso a la terminal portuaria de 27 de Febrero y Acceso sur. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

Los motivos del paro

En declaraciones a LT8, Jorge Beloso, delegado del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa), describió los motivos del paro: “Anoche en una asamblea se resolvió hacer paro y cortar el ingreso y egreso de camiones. Lo hacemos por la suspensión de 20 compañeros sin motivo alguno y sobre todo porque fue en situación de conciliación obligatoria”.

“En plena conciliación obligatoria, la empresa decidió suspender a 20 personas. Entonces la gente entendió que esto no da para más y se aprobó bloquear el acceso al puerto. Los trabajadores son cinco mensuales y 15 eventuales. Los eventuales si no trabajan no cobran, no llevan el plato de comida a la casa y hace más de diez días que los obligan a eso. Y los cinco empleados mensuales se les descontó parte del sueldo del mes pasado y si sigue esto le descontarán una suma muy importante el mes próximo”, remarcó Beloso.

portuarios 6.jpg Esta madrugada comenzó un bloqueo al puerto. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

El dirigente sindicato de portuarios contó que actualmente el gremio “está en paritarias y se dictó una conciliación obligatoria para seguir negociando. Y en medio de ese proceso, la empresa suspendió a 20 trabajadores sin motivo alguno. En la paritaria pedimos un aumento del 50 por ciento más una revisión de cuenta anual”.

"Seguiremos en este lugar hasta que tengamos alguna respuesta del Ministerio de Trabajo o de la empresa. A las doce del mediodía se realizará otra asamblea y allí decidiremos entre todos los compañeros los pasos a seguir", subrayó el delegado de los portuarios.