Paro nacional de la sanidad: Siprus se moviliza en Rosario y la provincia

Entre los reclamos, el Siprus le reclama a la provincia el compromiso pactado respecto al pase a planta de 1.500 profesionales que ingresaron entre 2013 y 2018. A su vez, reclama que se regularice la situación de una cantidad similar de contratados, quienes ingresaron y se "cargaron la pandemia al hombro" y este su vínculo culmina a fin de año.

"La situación de las y los trabajadores de la salud es insostenible. La falta de reconocimiento de nuestra tarea como escenciales tiene hoy al sistema de salud en crisis", planteó titular del sindicato de profesionales de la sanidad, Diego Ainsuaín en declaraciones a La Capital.

"Los profesionales de la salud le están diciendo basta a los salarios de miseria, a la precarización laboral, y la falta de presupuesto. Hay una recomposición que ya no alcanza, además restan los pases a planta, y que los monotributistas Covid, a quienes se les termina el 31 de diciembre, no tienen asegurada la continuidad", puntualizó para precisar que el último acuerdo paritario culminó en septiembre, pero a raíz de los galopantes índices de inflación los salarios.

A su vez, planteó que en la provincia "están quedando sin cubrir las guardias, los centros de salud y otros servicios críticos porque los compañeros y compañeras no aceptan tener que ir a trabajar como monotributistas, con bajos salarios y con una demanda de pacientes cada ves mayor".

Desde el gremio denuncian que no se llegan a cubrir los puestos de residencias lo que genera que dentro de algunos años no se pueda encontrar determinadas especialidades. "Los residentes también están peleando ya que muchos no cuentan con derechos básicos como aportes a la seguridad social, aguinaldo, antigüedad y tardan meses en cobrar sus salarios", puntualizó.

Es por esta razón que Siprus se movilizará en distintos puntos de la provincia para reclamarle al gobernador Omar Perotti la urgente recomposición salarial, el pase a planta de los monotributistas, la continuidad de los contratos Covid y el cambio de escalafón entre otros reclamos.