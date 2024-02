Paro en la salud: médicos protestan por la falta de avances en la paritaria

“Además, no dan ninguna claridad sobre cómo marchará la discusión paritaria sin haber cerrado el tema de 2023. El gobierno reconoce sólo 14 por ciento del 34 que quedó pendiente del año pasado y todavía no lo hemos cobrado y no sabemos cuándo se pagará. Y falta el remanente del 22 por ciento, que será en marzo o abril. ¿Cuándo hablamos de los sueldos del 2024? La inflación será no menor al 20 por ciento, y todavía no salió la de febrero”, agregó.