Paro docente: el gobierno provincial ratificó el aumento salarial propuesto

“Estamos mirando que todos los gremios, incluso los que han aceptado la propuesta, han hecho algunos planteos y eso podría ser motivo de reflexión, pero la política salarial está ratificada porque es la mejor del país”, señaló la ministra de Educación, Adriana Cantero, en referencia al pedido realizado por Sadop respecto al escalonamiento de la oferta, situación que el propio gremio privado supeditó a nuevas medidas de fuerza.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que "el diálogo está abierto, pero lo que no podemos hacer es modificar situaciones sobre la que estamos convencidos y que la propia dirigencia (Amsafé) ha calificado como buena".

Es por ello que llamó a la reflexión a la docencia y los dirigentes gremiales a la hora de apuntar que el hecho de no aceptar la propuesta también imposibilita pagar el aumento durante el salario de marzo. "Ahí tenemos un problema entre los que van a percibir el aumento y los que no por no haberlo aceptado", explicó Pusineri, puesto que los docentes privados aceptaron el incremento.

Además, la provincia no descarta descontar los días de paro a los docentes que no dictaron clases por la medida de fuerza. "El derecho a huelga está garantizado y reconocido por la Constitución, no podemos menos que respetarlo, pero al no prestar el servicio cabe también al posibilidad de descontar los días que se pierden de clase", señaló Pusineri.

"En este contexto llamamos a la reflexión de quienes tienen muchas ganas de volver a las aulas a reencontrarse con los niños a que revean la posición (el paro) para la semana que viene", concluyó.