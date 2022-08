Paro del transporte: Trabajo dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida de fuerza 

Desde UTA Rosario, en tanto, su secretario general, Sergio Copello, le indicó a La Capital que "oficialmente, aquí en Rosario no tenemos comunicación de la aplicación de la conciliación. En caso de que así fuera, lo informaremos a la brevedad".

El paro de colectivos era en reclamo por un adelantamiento de paritarias y un incremento salarial. Iba a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en el interior del país.

A través de un comunicado, la UTA señaló: "El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor informa que habiendo sido dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la prórroga del periodo de Conciliación Laboral Obligatoria, se ha dispuesto el acatamiento de la misma".

"Una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el Estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Federal", agregó la nota.

comunicado UTA nuevo.jpg

El comunicado de UTA, sin embargo, deja abierta la puerta para nuevas medidas de fuerza en caso de no arribarse a una solución a la brevedad: "Ratificando el pedido salarial efectuado, informamos que de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los Trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia del Interior del País, una vez concluido el período de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca. El salario no se negocia".

El paro de colectivos iba a afectar no solo a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) sino al resto del país desde las 22 de este martes y hasta las 6 del miércoles.