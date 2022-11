Paritarias: Pusineri adelantó que la oferta de la provincia surgirá tras las primeras reuniones

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, señaló este martes que el gobierno llega a las próximas discusiones paritarias , que se iniciarán el jueves con los gremios de estatales y docentes, “con la expectativa de que el salario no pierda poder adquisitivo” frente al proceso inflacionario. Y anticipó que la propuesta de aumento para cerrar los últimos meses del año "surgirá tras las primeras conversaciones" .

La provincia convocó formalmente a retomar las conversaciones en paritarias a los gremios estatales. Será para este jueves 1º de diciembre a las 12 horas en Casa de Gobierno para ATE y Upcn, y luego a las 15 para los sindicatos docentes (Amsafé y Sadop). Tal como se había acordado, se realizará el primer encuentro de la Paritaria Central del Sector Público donde se comenzará a discutir la política salarial para el cierre de año.

El regreso de las conversaciones generó mucha expectativa en los agentes estatales, tras un escenario dinámico y cambiante en materia inflacionaria y en la puja por la recuperación del salario.

pusineri.jpg El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri. Adelantó que "no habrá bono fijo" para los estatales.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pusineri expresó que la propuesta de aumento para la última parte del año que formulará el gobierno será expuesta una vez que los funcionarios “tengan un intercambio y podamos conocer las posturas que arriman los gremios a partir del jueves”.

“Al mes de octubre estamos en una inflación en torno al 75%, habrá que ir previendo lo que pueda pasar con la inflación de noviembre y diciembre y ajustar en función de eso la pauta salarial. Las referencias que se toman son las de las provincias parecidas a Santa Fe, como Córdoba, y también se tiene una mirada sobre lo nacional”, agregó Pusineri.

No al bono ni a la suma fija

Pusineri adelantó que el jueves se pondrá en marcha la ronda de negociaciones con representantes de los empleados administrativos y de los docentes. El lunes ocurrirá lo mismo con los delegados de los profesionales de la salud. “En función de eso, la idea es tratar de acercarnos lo más posible e los intercambios para poder hacer la oferta”, afirmó el funcionario provincial.

Por otra parte, descartó por el momento la posibilidad de que la provincia pague un bono o suma fija para antes de fin de año. “Eso no está sobre la mesa de discusión y tampoco fue planteado por los gremios. La suma fija o bono tiene sentido en tanto y en cuanto la negociación paritaria esté postergada. Pero acá, siendo inminente la discusión y que vamos a tener una oferta salarial para cerrar el año, me parece que el conjunto privilegia el aumento porcentual. No iríamos por el bono o suma fija, sino más bien por aumento de esta naturaleza”, finalizó.