Paritarias: docentes piden una suba de arranque "fuerte"y reveerla en el año

El gobierno provincial reunió en la mesa paritaria a los gremios de la administración central (ATE y UPCN) y a los docentes públicos y privados de Amsafé y Sadop para arrancar con la discusión de temas técnicos, pero también de una recomposición salarial. Como ya es tradición, estos primeros encuentros fueron para tantear posiciones y comenzar una puja por acordar porcentajes. Los maestros miran de reojo la paritaria nacional, mientras que los profesores rechazan el 60 por ciento de inflación proyectada en 2023 por el gobierno. “Para ganarle a la inflación, cada mes hay que sumar un punto a lo que arroje el Indec”, graficó Martín Lucero, de Sadop, al recordar que se insistirá en “un porcentaje fuerte de arranque para no perder poder adquisitivo”.

Si bien no hay datos aún, el Ejecutivo santafesino buscará en el debate proponer aumentos porcentuales con revisión a lo largo del año.

Ayer se conformaron los integrantes de las comisiones técnicas y la semana que viene se trabajará en los temas planteados por los gremios.

Para Amsafé, utilizar nuevamente la cláusula gatillo será “correr detrás de la inflación, por eso habrá mucho énfasis en ganarle con recuperación real del poder adquisitivo”.

Un planteo idéntico a lo que ayer también exigió la Confederación de Trabajadores de la Educación República Argentina (Ctera) con Sonia Alesso a la cabeza. “Aumento de salario que supere la inflación, con revisión permanente, modificación del impuesto a las ganancias, suba a jubilados, incremento del Fondo de Incentivo Docente”, entre otras reivindicaciones. La paritaria con el gobierno nacional también pasó a un cuarto intermedio para la semana entrante.

“Planteamos un fuerte aumento de arranque con mecanismos de revisión que no dependa de la voluntad del gobierno. Esto se traduce, por ejemplo en que el año pasado de 12 meses, en 9 perdimos contra la inflación y en 2023 no puede pasar. No nos alcanza que el último mes se supere. Queremos herramientas inmediatas de actualización. Este es el eje principal. Y además, la estimación anual del 60 por ciento que hizo el gobierno nacional es muy exigua. Entonces, de lo que se calcule de inflación mensual, habrá que estar un punto o más por encima”, concluyó Lucero.

A través de un comunicado de prensa Amsafé, informó lo conversado en el encuentro paritario. “Aumento salarial para activos que impacte en la escala de antigüedad y para jubilados. Concreción de los concursos pendientes y de ascenso a cargos directivos, titularización de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades”, fueron los ejes principales del listado de pedidos. Quedó conformada la comisión técnica.

Estatales

Ayer por la mañana, se reunió la paritaria del sector público y también se pasó a un cuarto intermedio, mientras que se seguirá avanzando en la comisión técnica la semana próxima. Al término del encuentro, Jorge Hoffmann, secretario general de ATE, manifestó: “Queremos llegar al mes de marzo con una política salarial acordada. No queremos correr por detrás de la inflación, el salario no puede perder poder adquisitivo”.

También, expresó: “Queremos anticiparnos a la inflación para darles tranquilidad a los trabajadores”, y preservar los salarios. Una alternativa innovadora, entre otras. Es realizar un acuerdo hasta mitad de año para luego convocarnos a discutir el segundo semestre. La voluntad de las partes es encontrar una fórmula que nos permita recuperar poder adquisitivo como lo hicimos a finales del año pasado”, mencionó el dirigente sindical.