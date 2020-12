Paritaria docente: Amsafé Rosario cuestionó al gobierno provincial y su oferta salarial

La oferta presentada en el día de ayer consiste en un 10 porciento de aumento, de los cuales un 6 porciento serían remunerativos, y un 4 porciento de esa cifra no remunerativo y no bonificable. Al respecto, Terés manifestó su descontento ante la propuesta indicando que ese porcentaje deja el salario de los trabajadores docentes muy por detrás del impacto inflacionario, profundizando la pérdida de poder adquisitiva del conjunto de los trabajadores del Estado.

“Un 12 porciento a mitad de año con cifras no remunerativas y no bonificables y un 10 porciento a fin de año hace que los docentes hayamos perdido mucho. Actualmente los ingresos de todos los docentes, con antigüedad o sin ella, y de todas las categorías, ya sean cargos de base como de equipo directivo se ha deteriorado. Esto hace que tengamos una franja importante de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la línea de pobreza, que hoy está en 48 mil pesos”, indicó.

El dirigente señaló demás que debería ser una cuestión de principios democráticos y de defensa de los derechos laborales que no haya ningún trabajador del Estado por debajo de la línea de pobreza. “Hoy un docente que recién se inicia cobra 41 mil pesos, este es el primer reclamos que tenemos que llevar a esta discusión paritaria”, enfatizó.

El segundo reclamo que destacó el referente es el rechazo a la política de pagos con cifras no remunerativas y no bonificables, porque este tipo de propuestas no solo debilita la calidad de los salarios, sino que además desfinancia las obras sociales y hunden la caja de jubilaciones de los y las trabajadoras. “Hoy cuando se está discutiendo una nueva normativa alrededor del sistema jubilatorio, que se hace en nombre de la sustentabilidad, nos encontramos con jubilaciones que están a la mitad de la línea de pobreza. Que en la provincia se empiece a implementar este tipo de políticas como en los 90, no solo va a perjudicar los ingresos de los trabajadores sino que además va a vaciar sus cajas de jubilaciones”, indicó.

El dirigente también criticó el método de negociación de las autoridades gubernamentales, que establecieron en el documento enviado a los gremios un plazo de 24 horas para dar respuesta al ofrecimiento y sostuvo: “Nosotros no compartimos ese método que convierte a la partitaria en una parodia y debilita la negociación colectiva. Nosotros creemos que es un derecho de miles de docentes el conocer, reflexionar y debatir sobre la propuesta y decidir en conjunto si la aceptamos o la rechazamos”.

Actualmente el colectivo docente se encuentra en estado de asamblea y votarán en forma virtual. Terés hizo hincapié en la necesidad de una toma de decisión por parte de las bases y dejó ver su descontento con el accionar de la comisión directiva provincial del gremio. “Nosotros creemos que el ADN de Amsafé provincial debe ser que decidan las bases. Ningún secretario general va a sustituir la opinión de miles de compañeros. Rechazamos que un grupo de dirigentes en solitario acepte la propuesta”, dijo.

Por último, señaló que ve con preocupación el accionar de la comisión directiva provincial que de manera solitaria y arbitraria pretende decidir la aceptación de la propuesta. “Que decida la docencia y no un grupo reducido de referentes sindicales, eso no tiene que ver con la historia de Amsafé”. indicó.

Se espera que este martes a la noche el gremio dé a conocer el resultado de la votación por parte de los y las docentes. “Apelamos a que la comisión directiva provincial no se subordine y discipline frente a las exigencias de un gobierno que demoró 6 meses cada vez que tuvo que llamar a una negociación paritaria y que después pretende que en horas las trabajadoras y trabajadores decidamos. Nada más antidemocrático que ese tipo de práctica, ese tipo de resolución suena más a extorsión que a una negociación colectiva entre partes como debe ser”, concluyó el dirigente.