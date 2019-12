"Parece que si no te pegan, no te están haciendo nada"

"El Ministerio de Educación tiene una tarea enorme por delante de formar a docentes y no docentes, porque parece que si no te pegan una piña, no te están haciendo nada", aseguró R., la docente de 38 años que pasó casi tres sumariada tras denunciar a su director por acoso sexual, laboral y maltratos. Señaló que "fue un proceso largo y angustioso", pero recalcó la tarea que hay por delante: "Hay que formar, porque éste hombre gritaba, maltrataba y se burlaba de muchos y todo estaba naturalizado, esto tiene que dejar de pasar".