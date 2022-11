"Para que haya lavado de activos tiene que haber criminalidad organizada"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la funcionaria municipal, que fue puesta en funciones ayer, señaló: “La agencia es una de las herramientas que contempla la ordenanza que busca repeler el lavado de dinero. La normativa establece a la vez un protocolo de actuación en una serie de rubros y actividades en las cuales se exigirá determinada documentación que también está detallada en la ordenanza”.

“En el momento en que las distintas reparticiones municipales que son las encargadas de llevar adelante estos trámites de habilitación de estos rubros detecten que dentro de la documental hay algún tipo de inconsistencia, van a requerir los servicios de la agencia”, subrayó Bruera.

>> Leer más: Crearán una agencia especial para detectar el lavado de dinero en Rosario

La titular del organismo agregó que a partir de entonces “se realizará un análisis de la documentación y si se considerara que hay que dar una alerta de sospecha, el informe se elevaría al canal correspondiente que sería la UIF (Unidad de Investigación Financiera) o el MPA (Ministerio Público de la Acusación) para que realicen la investigación y ver si proceden o no una denuncia”.

Bruera aseguró que la Agencia “ya está trabajando desde las distintas reparticiones solicitando la nueva documentación que se agregó a raíz de la ordenanza y viendo cómo llevar adelante los procedimientos. La agencia tiene un perfil dentro de lo que es el análisis de confidencialidad que se haga. Buscaremos la mejor forma para que no haya perjuicios en los objetivos que persigue la Agencia”.

Bruera también remarcó que el trabajo de la Agencia no significa que habrá un retraso en los trámites de habilitación de cualquiera de los emprendimientos, mientras se chequea toda la información. “Esta investigación se realizará en paralelo para no ralentizar los trámites de habilitación. Los trámites seguirán normalmente con los tiempos que tienen y con la documentación que se requiera. La intervención de la agencia se activaría ante el requerimiento de una situación que pueda representar una irregularidad. La idea es observar, analizar y no tomar una decisión que pueda paralizar un trámite sin tener pruebas concretas de una irregularidad”.