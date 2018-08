"Me parece, en primer lugar, con muy poca rigurosidad técnica querer comparar la cantidad de boletos de hace 50 años atrás con el actual en la ciudad", sostuvo la funcionaria en declaraciones a "Zysman 830" de La Ocho.

De esta manera se refirió al estudio del Observatorio Social del Transporte, que reveló que entre 1970 y 2017 la venta de boletos en los colectivos de Rosario cayó un 48 por ciento.

El estudio del Observatorio, que dirige el edil justicialista Eduardo Toniolli, contrastó además la cantida de boletos cortados en 2016 (127 millones) con los de 2017 (119 millones).

Para Alvarado, la línea de tiempo que establece el informe implica "no entender los cambios que se realizan en las sociedades, es pensar que la sociedad es igual que 50 años atrás". Y agregó: "hace 50 o 30 años atrás la política de descentralización no existía, eso fue resultado de una política pública de descentralización. Hace 50 años no había 50 centros de salud en toda la ciudad y para todo había que moverse hacia los hospitales".

"Pensar que la ciudad se mueve de la misma manera no responde a una rigurosidad técnica", cerró Alvarado.





