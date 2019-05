Para ATE, el caso de acoso en Trabajo "no es un hecho aislado"

"El caso de María José no es un hecho aislado". De esa manera, el secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, no sólo salió a respaldar la denuncia que la inspectora María José A. R. realizó en noviembre pasado contra dos directores del Ministerio de Trabajo de la provincia, sino que además indicó que "hay otras situaciones que se están atendiendo en el área". Sobre las declaraciones del ministro Julio Genesini, quien sólo refirió que se había corrido un traslado sobre la mujer porque "tenía sumarios iniciados", el dirigente gremial apuntó que "los sumarios son posteriores a la denuncia de la trabajadora y son parte del acoso que venía sufriendo", por eso exigió que se deje sin efecto el traslado y reclamó que sean escuchadas "la Secretaría de Derechos Humanos y la Junta de Salud Laboral que desde hace seis meses están certificando que María José está siendo víctima de acoso laboral y violencia de género".

La mujer de 41 años, quien por concurso trabaja desde 2008 como inspectora en el Ministerio de Trabajo, denunció a dos de sus directores en noviembre pasado ante la Defensoría del Pueblo y, en marzo, ratificó sus dichos en la Secretaría de Derechos Humanos en el marco del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Situaciones de Violencia de Género en el Ambito Laboral vigente. Allí, obtuvo un dictamen a su favor y la recomendación al Ministerio de Trabajo de que sea reincorporada a sus funciones sin tener contacto con las dos personas denunciadas.

Pese a eso, la respuesta fue trasladarla, y más aún iniciarle un sumario administrativo. Es más, ante el reclamo de la profesional de recuperar su puesto y su "vida normal", como dijo a LaCapital, la respuesta del ministro Genesini fue que se corrió un traslado porque "hay sumarios en curso, se están investigando conductas de la inspectora: un caso de una inspección de una obra que no realizó y allí hubo un accidente grave, y una situación de incompatibilidad por dar clase en horario de trabajo y ser socia de una constructora". Esta acción preventiva no alcanzó a los directores denunciados por la mujer.

Otros casos

para el dirigente, "hay una falta de respuesta a dos organismos del propio Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos y la Junta Médica de Salud Laboral que viene sosteniendo que la mujer sufre violencia".

Además de dejar en claro que el traslado definido por el ministro "no fue para preservar a la compañera", sino que la revictimiza, recalcó que se seguirá exigiendo que recupere su puesto y fue más allá al señalar que "este no es un caso aislado en el área". En ese sentido, agregó: "Además del de María José, se suman otros: ya hemos atendido una situación que no ha llegado a la denuncia y otra más que donde ya se hizo un traslado".

Si bien reconoció que el Ministerio quiera tomar "recaudos y está bien que así lo haga", indicó que también debería hacerlo con los funcionarios denunciados.

Revictimización

"Vamos a sostener que estamos ante un claro caso de violencia de género en el ámbito laboral", insistió el secretario adjunto de ATE, el gremio al que la profesional está afiliada, y que asesora y acompaña el proceso de denuncia.

"Hay que ponerse en el lugar de la víctima, y eso es lo que no está haciendo el ministro de Trabajo", recalcó el dirigente, quien criticó con dureza la reacción de los funcionarios ante las denuncias de la trabajadora, aunque reconoció "los avances de la provincia en materia de prevención y atención de estas situaciones",

Más aún, sobre los sumarios a los que hizo referencia el titular de la cartera laboral, Delfor recalcó: "Fueron posteriores a que María José hiciera la denuncia, por lo que consideramos que son claramente parte del acoso y el accionar persecutorio que ha sufrido, y del que le costó mucho tiempo hablar como pasa con la mayoría de las víctimas", y agregó: "Además ese tipo de observaciones no son políticas que el Ministerio esté llevando adelante con todos los empleados, sino que recaen sólo sobre esta trabajadora, lo que nuevamente las pone en duda".