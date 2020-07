Pantalla sin funcionar en el Museo del Deporte

El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo, presentó un pedido de informes para conocer si la pantalla gigante del Museo del Deporte, que depende del gobierno de Santa Fe, funciona correctamente y, de no ser así, saber si se encuentra aún en periodo de garantía. "Esto está relacionado con la iniciativa de generar un autocine en el predio del museo, pero la pantalla que a la provincia le costó más de un millón doscientos mil dólares no funciona desde enero" afirmó el edil y explicó que desde marzo no pudo repararse ni un solo panel porque el servicio técnico pertenece a la ciudad de Buenos Aires.

"Es fundamental que se aclaren los términos de la garantía y no tengamos que terminar pagando el arreglo con el bolsillo de los santafesinos", remarcó.