El incendio de una moto en la planta baja de un edificio de 10 pisos ubicado en Cafferata al 800 provocó pánico entre los moradores, varios de los cuales debieron ser evacuados por personal de Bomberos Zapadores.

Según denunció a La Capital Lucas, un estudiante de 3º año de Medicina que es oriundo de Cruz Alta y vive en el lugar junto a su compañero de departamento, "fue una desgracia con suerte. A las 3.30 del sábado se empezaron a sentir explosiones en la planta baja. Los vecinos llamaron al 911 y rápidamente llegaron los bomberos. Se estaba incendiando una moto de un muchacho del edificio. La gente ya se venía quejando de este rodado que él dejaba en el hall de ingreso y que tenía mucho olor a nafta".

Lucas detalló que como consecuencia del incendio "explotaron los vidrios de la puerta del frente, el hollín subió por el hueco de la escalera hasta los últimos pisos y varios vecinos debieron ser evacuados. Incluso una chica tuvo que ser derivada al Sanatorio Británico por inhalación de humo".

El joven destacó que en el edificio quedaron muchos rastros: "Tenemos hollín en todos lados. Vos entrás al palier y no se puede creer que no haya habido víctimas. Ahora tenemos que ver quién se va a hacer cargo de esta situación. El dueño de la moto dice que tiene seguro, pero no sabemos si la compañía lo cubrirá, porque esa moto no debió haber estado allí".