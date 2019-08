Panaderos en rebelión fiscal para "preservar las fuentes de trabajo·

Los panaderos rosarinos anunciaron que no pagarán impuestos nacionales y provinciales para poder seguir trabajando.

El presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, dijo que ante la imposibilidad de hacer frente a estos tributos "la prioridad es mantener las fuentes de trabajo y los locales abiertos".

"Hoy la urgencia es mantener las fuentes de trabajo, mantener abiertos nuestros negocios y pagarles a proveedores y los servicios. Los impuestos nacionales o provinciales que no se puedan pagar, no se pagarán porque no vamos a poder funcionar. Por lo menos estos dos o tres meses que quedan hasta el cambio de gobierno", expresó Di Cosco.



"No es que no querramos pagar, no podemos. Esta es una crisis terrible que nunca vivió la industria panadera"

En declaración al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el representantes de los productores de pan de Rosario justificó esta especie de "rebelión fiscal" en el estado casi terminal en que se encuentra la industria panificadora en todo el país.

"No es que no querramos pagar, no podemos. Esta es una crisis terrible que nunca vivió la industria panadera. Esta situación se veía venir, y ahora lo que se sugiere al panadero es que no cierre, que se mantenga las fuentes laborales. Tenemos que seguir fabricando pan para que la gente pueda llevarlo a la mesa a un precio razonable", expresó Di Cosco. .

"La intención es no pagar los impuestos, esperar que haya una moratoria o veremos qué ocurre cuándo asuma, creemos, el nuevo gobierno".