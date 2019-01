Pagar las cuotas de los clubes de barrio, cada vez más difícil para sus socios

Los aumentos de las tarifas combinados con la merma del 30 por ciento en la recaudación ponen a los clubes de barrio frente a un 2019 al borde del cierre. "La baja en los ingresos significa la caída del pago de las cuotas societarias, porque los socios también se ajustan y lo hacen por el club", explicó Jeremías Salvo, dirigente del Sunderland e integrante de la Red de Clubes de Rosario. Este colectivo, que nuclea a 140 entidades de la ciudad, pero también de poblaciones aledañas, viene reclamando desde el año pasado y sin respuestas la aplicación de la ley nacional de promoción de los clubes de barrio. Además, bajo el lema "Salvemos a los clubes de barrio" sus dirigentes se concentrarán hoy, a las 18.30, en la esquina de Rioja y Sarmiento para movilizar hasta la plaza San Martín con el resto de las organizaciones sociales y gremiales en el marco de la llamada Marcha de las Antorchas, contra los tarifazos.

La crítica situación financiera de las entidades deportivas con una inflación que rozó el 50 por ciento y los reiterados aumentos en los servicios se viene planteando desde hace varios meses. Incluso en octubre de 2018 las entidades ya hacían referencia a la "grave" situación que atravesaban, fundamentalmente en una época del año donde la disyuntiva era mantener funcionando los natatorios climatizados o pagar las facturas de gas.

Los incrementos tarifarios continuaron. Así que, de cara a un 2019 con nuevos aumentos y caída en las recaudaciones, el dirigente del club de barrio Ludueña recalcó que "mes a mes la disyuntiva pasa por pagar el sueldo de los pocos empleados que tienen las entidades o seguir funcionando".

El presidente del club que funciona en Camilo Aldao al 500 y que, como la mayoría, cumple un rol social fundamental en el barrio recalcó que la caída de la recaudación es del 30 por ciento y afirmó que "eso significa que hay cada vez más gente que no está pagando las cuotas societarias".

Si bien las entidades barriales tienen aranceles que oscilan entre los 50 y los 100 pesos en los casos más económicos, y hasta los 300 pesos, entre los que cuentan con una mayor infraestructura y cantidad de personal que sostener, las cuotas no son onerosas. "El problema es que más allá de que no sea mucho, la gente ya no puede pagar y ajusta en la recreación, entre eso está el club", señaló Salvo, y dejó en claro: "Es imposible trasladar los costos de los servicios a los socios porque nos quedamos vacíos, sin gente y tendríamos que cerrar".

Impagable

Si bien el dirigente señaló que hay subsidios de la provincia, fundamentalmente en lo que hace a las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas SA (Assa), el reclamo de las entidades sigue apuntando fundamentalmente al Estado nacional y la aplicación de la ley de promoción de los clubes de barrio que implica un reintegro de un 40 por ciento en los servicios que abonan los clubes.

Ese beneficio, según indicó Salvo, corresponde a todas las entidades que están inscriptas en el Programa de Clubes Argentinos. Sin embargo, aunque cumplen con los requisitos, ninguna está siendo beneficiada con esa política de promoción, aseguró.

"Estamos en regla, presentamos las facturas, pero así y todo, no se están pagando y cada vez se nos más cuesta arriba hacer frente a los costos —reiteró—. La única solución que se presenta es la refinanciación, pero es un engaño porque al mes siguiente te encontrás con la factura nueva más la cuota del mes anterior y seguís sin poder pagar".

Respecto del programa nacional, otra de las advertencias que hizo el dirigente es la de la caducidad de las facturas. "Hay boletas que ya las presentamos, pero pasó tanto tiempo que caducaron, entonces nunca se va a cobrar ese reintegro", advirtió.

Plan de lucha

La convocatoria a movilizarse hoy, junto al resto de las organizaciones sociales y gremiales, forma parte del plan de lucha que e viene llevando adelante desde el año pasado. En lo particular, se concentraran a las 18.30, frente al edificio de la Ansés, en la esquina de Rioja y Sarmiento, para desde allí marchar hacia la plaza San Martín y participar del acto en la sede local de Gobernación

"Nos sumamos porque como muchos otros estamos en riesgo", señaló Salvo, y apuntó a la falta de respuestas como parte de la "insensibilidad" del Estado nacional.





Sin interlocutor

"No tenemos con quién hablar", dijo Jeremías Salvo, presidente del Club Sunderland, sobre los reclamos elevados a nivel nacional. "Nos hablan de retrasos, pero concretamente no hay respuesta", afirmó el dirigente, y recordó las gestiones que se llevaron adelante en octubre pasado con los diputados nacionales por Santa Fe, en un encuentro en la sede del Club Universitario, donde se plantearon los pedidos para elevar al gobierno central.