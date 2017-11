El padre Ignacio Peries, el carismático sacerdote de la parroquia Natividad del Señor, en barrio Rucci, fue una de las figuras que atrajo la atención de la velada. "De alguna manera, el mundo me conoció a través de las páginas de La Capital. Por eso vengo a agradecer. Yo no soy de salir mucho, pero quería venir, porque el diario es muy rosarino, y es nuestro orgullo", confió con su tono siempre amable en la antesala de la gala por los 150 años del diario. El padre Ignacio destacó que "el diario La Capital es un instrumento muy importante, es un elemento de comunicación que sirve para unir a la gente. Para todos los rosarinos es un orgullo".

Sobre su relación afectiva con el diario, se encargó de remarcar que "nosotros nos sentimos parte de La Capital, porque siempre se encarga de transmitir desde Rosario, todo lo que pasa en la ciudad, y también en la parroquia Natividad del Señor".

"Es una noche muy linda para compartir estas sensaciones", admitió el sacerdote, en relación a la gran cantidad de personalidades locales que se asociaron a la celebración.

Sobre su costumbre cotidiana de leerlo, Ignacio reveló que "a mí el diario me llega a las 7 de la mañana, muy temprano. Todos los días pasa por debajo de mi puerta". "Me gusta leer tanto el papel como la versión digital, las dos cosas. Y me gusta leerlo todo, no tengo una sección preferida", subrayó.