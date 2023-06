Pablo Javkin: "Si de verdad quieren terminar con el narco, controlen las rutas y la hidrovía"

Javkin: "No podemos permitir que un preso defina si un chico va a la escuela o no"

Embed Esta es la mugre que después queda en nuestras calles y se lleva vidas. Hágannos caso, si de verdad quieren terminar con el narco controlen las rutas y la hidrovía. Cuídennos como merecemos.https://t.co/KDaFP4OXfH — Pablo Javkin (@pablojavkin) June 2, 2023

Javkin sostuvo que “como no hay policías y la presencia de gendarmería se debilitó, claramente pasa esto: una persona, desde la cárcel, ordena lo que quiere con tal de sembrar terror. Esto pasa porque en las calles no hay luces azules y no hay controles, y cuando se ajustan los controles alguien toma una revancha para generar conmoción general”.

En ese sentido, indicó: “Colocamos cámaras laterales en los camiones recolectores, así que vamos a aportar registros fílmicos pero ya lo dijeron desde el sindicato, son chicos en moto. No hay controles, no recordamos cuando fue el último enfrentamiento y la última detención por un hecho infraganti. No puede ser que no haya nadie que cuide la actividad normal de la ciudad”.

Con respecto al servicio de recolección, Javkin afirmó que este sábado al mediodía se levantó la medida de fuerza impulsada desde el gremio de recolectores y anticipó que pedirá refuerzos para este trabajo durante el domingo.

“Se han baleado comisarías y nadie sale para ver quién disparó. Ayer a la tarde hablé con el nuevo Jefe de la Policía y a la noche lo llamé para anoticiarlo del hecho pero el lunes la respuesta no debe ser solamente a los recolectores. Debe ser a toda la ciudad”, señaló el titular del Palacio de los Leones por Radio Dos.