Javkin: "Rosario debería contar con 200 móviles policiales en las calles"

El titular del Palacio de los Leones recordó que este tema se planteó el año pasado con las autoridades provinciales. "El tema es cómo lo resolvemos institucionalmente. Esto es algo bastante más sencillo, como la potestad de poder designar los jefes y la distribución de los recursos humanos. Podría dar mil ejemplos de eventos, de situaciones en qué centro comercial se da alguna actividad tal día. Los intendentes estamos en conocimiento del territorio y creo que tendríamos que tener potestad directa sobre el despliegue del personal policial que porta armas y colabora en la prevención".

Además del refuerzo del personal policial de calle, Javkin planteó que la necesidad ahora es contar con más móviles policiales: "Rosario debería tener como piso 200 móviles permanentes. Esa es una prioridad directa. Y tenemos que tener mayor presencia de las fuerzas policiales".

En relación con la cuestión de la inseguridad, consideró prioritario que "se cubran los juzgados federales", y señaló que hoy por hoy los tribunales provinciales y las fiscalías están abarrotados de trabajo, porque "están trabados los procesos de designación".

Finalmente, insistió con que "hay que trabajar de manera coordinada", y aclaró: "Hay lugares claves, como el Servicio Penitenciario, para que no vivamos ni extorsiones ni asesinatos por parte de personas que ya están condenadas. Esta semana hubo cuatro casos de extorsiones, hay detenciones y cuando se esclarecen se establece que se organizan desde la cárcel. Pero no me quiero quedar solo en lo que les corresponde hacer a los demás. Por eso hablo de hacernos cargo nosotros".