Pablo Javkin: "Ojo con creer que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es partidario"

El intendente habló de su reunión con Mauricio Macri y los polémicos dichos del ex presidente sobre "el curro de los Derechos Humanos".

“Todas las deudas que tenemos como sociedad no podrán ser saldadas si no sostenemos la agenda de la memoria" , sostuvo este viernes el intendente Pablo Javkin, luego de presidir la tradicional ceremonia de plantación de árboles en el Bosque de la Memoria, en el parque Scalabrini Ortiz, que forma parte de los actos por 47º aniversario del golpe de estado cívico y militar de 1976.

Consultado sobre las últimas declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, con quien se reunió esta semana en Rosario y luego dijo que “hay que terminar con el curro de los Derechos Humanos”, señaló: “No puede estar mal que un ex presidente democrático visite un municipio y lo reciba un intendente. Eso también es parte de lo que hay que dejar atrás. O jo con creer que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina es partidario . Ojo con creer que alguien puede ser dueño de todo eso. Ese es otro tema a evitar”.

Javkin dijo sentirse “muy orgulloso, como intendente, de que la Argentina tenga proceso democrático continuo . Más allá de las opiniones que uno pueda tener, los presidentes son electos os democráticamente. Yo no soy el dueño de la Municipalidad, soy transitoriamente el intendente. Siempre es bueno que un presidente democrático electo visite un municipio”.

Unos minutos antes, durante su discurso oficial en el acto, el intendente también intentó trazar una línea política entre lo que había dicho Macri ("el curro de los Derechos Humanos") y su propia opinión, más allá de la reunión que tuvieron esta semana para impulsar una alianza electoral. "La agenda de la memoria no es un curro _señaló Javkin_, es precisamente la que marca esa democracia incompleta que tenemos. Y para resolver esas deudas de esta democracia, el piso que hemos construido en estos 40 años, la base sobre la cual podemos saldar esa deuda, tiene que ver con este hilo que une esos juicios (a los dictadores) y que une la memoria de nuestro pueblo a lo largo de estos 40 años".

"Puede haber diferencias políticas, posiciones diferentes de cómo miramos una coyuntura, pero no pueden haber dudas en el trazado de esa línea principal. La agenda del futuro de la Argentina solamente se va a poder construir si respeta la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, que construimos como pueblo en estos 40 años y que nos trasciende a todos, como dirigentes políticos, como funcionarios transitorios, como personas que participan de la vida política activa de una sociedad".

La agenda municipal sobre la inseguridad

Javkin prefirió no hablar de la cuestión electoral. “Después de mucho tiempo hemos logrado, con presencia del ministro de Seguridad, una agenda que no podemos soltar, y es la posibilidad de que nuestra gente transite en libertad por las calles. Así como estamos muy contentos por lo que vimos el fin de semana pasado, con la Noche de las Peatonales, ahora no es momento de aflojar con exigir todo lo que necesitamos para que nos cuiden en nuestra ciudad”.

“Esta semana tenemos una agenda muy concreta, que tiene que ver con tecnología para el esclarecimiento de hechos, que hará que se eviten algunos hechos y que dará posibilidad de que jueces y fiscales trabajen en la detección. A eso se suma el envío a la Legislatura provincial de los pliegos para cubrir cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y así hay que seguir”, concluyó.