Pablo Javkin sobre la ley de humedales: "Si no salimos de la grieta, esto será un fracaso más"

“Este es un ejemplo de que la grieta no sirve para nada, porque impide discutir hasta las cuestiones básicas” , afirmó el intendente Pablo Javkin . Lo dijo al referirse a la postergación del tratamiento del proyecto de ley de humedales en el Congreso de la Nación, una herramienta jurídica que ayudaría a detener los daños ecológicos que producen los incendios intencionales en las islas de Entre Ríos y que afectan a las ciudades ubicadas a la vera del río Paraná.

“Lo que está claro es que se está destruyendo el humedal, y se destruye para todas las actividades que existen en las islas para reemplazarlas por otra. Quienes producen en la isla, incluso ganaderos, a los que se les quemaron los campos, y se van a quedar sin campos. Nos vamos a quedar sin humedal. Que se queme un sector de la isla 16 veces, eso no es para producir nada de lo que hoy hay en las islas. Es para alterar la zona para algo que ninguno quiere”, subrayó.

En ese sentido, Javkin señaló: ”Si no nos salimos del debate de la grieta, esto será un fracaso más, y así nos va como país. A los santafesinos nos joden siempre. Hay regalías para las provincias mineras y petroleras. Para las provincias productoras de alimentos, no. Hay que cuidar los humedales y el medio ambiente. No podemos tener discusiones para cuidar el humedal que está frente a Rosario".

Los Intendentes y Presidentes Comunales de la Costa del Paraná, queremos manifestar nuestra sorpresa al hacerse pública la decisión de no sesionar el plenario de Comisiones para emitir dictamen de acuerdo en relación a la LEY DE HUMEDALES — Pablo Javkin (@pablojavkin) September 29, 2022

"Tenemos un millón ochocientas mil personas que respiran veneno. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo. Hay intendentes de toda la región que somos de distintos partidos políticos y ayer firmamos otro documento juntos. Hay que ponerse de acuerdo y consensuar un texto de ley que marque una protección. Yo quiero pensar bien en el sentido que esto va a tener un resultado positivo, pero no podemos callarnos" , indicó Javkin.

El intendente de Rosario dijo que respetaba los tiempos parlamentarios, "pero ojo, que después no venga el humo y después nadie de haga cargo de las postergaciones. En vez de discutir el problema, estamos discutiendo los posicionamientos políticos. A los productores se le han quemado los campos. La grieta envenena todo en Argentina. Estamos hablando entre víctimas. Si te queman el campo catorce veces, qué vas a producir allí. Tiene que haber recursos de Nación para proteger el humedal que es de Argentina. No puede ser que se den los debates como si no fuéramos parte del país".

"No puede ser que se discuta la ley de humedales, después de tres años de incendios, en relación a la problemática de las provincias del norte. Tenemos que hacer valer nuestra voz. Si la ciudad estuviera llena de humo, la gente estaría llamando a todas las radios quejándose. ¿Hay que proteger determinada actividad en las islas? Perfecto, las que sean compatibles con el medio ambiente. ¿Hay actividades históricas en las islas? Por supuesto. Pero los incendios no tienen nada que ver con las actividades tradicionales en las islas. No tengo dudas de que hay intento de cambiar la morfología del humedal, para otras acciones, sobre todo inmobiliarias", remarcó jefe municipal de Rosario.

Javkin se preguntó entonces: "¿Quién quema un campo quince veces y arma kilómetros y kilómetros de terraplén para hacer actividades tradicionales de islas. No seamos tontos. Acá está viniendo otra cosa. Por eso, no puede ser que no tengamos una ley de humedales en Argentina. Y no se está discutiendo en relación a lo que nos pasa a nosotros. Y esto lo dicen también los otros intendentes de la región que somos de distintas orientaciones políticas".

