Javkin envía un proyecto a la Legislatura para que los intendentes elijan jefes policiales

"Vivimos desde hace años una ola de violencia que no solo no para, sino que cada vez es más cruenta. No tenemos nada más importante que trabajar, todos juntos, para ponerle límite a los delincuentes", aseguró el intendente rosarino en su discurso ante la prensa. Tras recordar que en el primer cuatrimestre del 2022 se registraron 80 homicidios y 299 heridos por arma de fuego, una estadística similar a 2014, planteó: "No es tiempo de promesas, es tiempo de acción con planificación y valentía".