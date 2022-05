Pablo, el nene trasplantado, sigue bien y le retiraron la asistencia mecánica respiratoria

Lisandro Bitetti, uno de los cirujanos que participó de la compleja operación por una hepatitis fulminante, aclaró que el chico "no superó el trasplante todavía"

Lisandro Bitetti, uno de los cirujanos que participó en la compleja operación, dijo durante una conferencia de prensa realizada este viernes: “El órgano está funcionando. Que Pablo se haya despertado y se haya desvinculado del respirador, aunque necesite una ventilación no invasiva, quiere decir que el hígado está activo. Es un órgano que actúa como filtro, sin él Pablo seguiría dormido, conectado al respirador, y no veríamos estos pasos que está dando”.

Al ser consultado sobre si el chico ya estaba al tanto de todo lo ocurrido en torno a su salud, el médico aclaró que Pablo “es muy chiquitito, todavía está tratando de ver y de entender la situación, todavía está bastante somnoliento, no está cien por ciento lúcido. No le contamos nada porque en este momento no lo comprenderá. Queremos ir de a poco y que esté confortable. De a poco le iremos explicando qué significa cada procedimiento que hagamos”.

https://twitter.com/LT8am830/status/1525098164390338567 #ElPrimero Lisandro Bitetti (@_sanatorioninos): el nene trasplantado por hepatitis aguda evoluciona favorablemente. En las últimas horas le retiraron el respirador (vía @maxiklan / Francisco Guillén). pic.twitter.com/bAn5B09HBu — LT8 am830 (@LT8am830) May 13, 2022

“No superó el trasplante todavía. Pero su evolución viene como queremos que sea", remarcó, y en ese sentido se refirió al tema fundamental en toda esta historia. "Todo esto es posible gracias a la donación de órganos. Tenemos que aprovechar estos momentos de exposición para recordarle a la gente que es fundamental la donación. Sin donación no hay trasplante. Es así de simple”, remarcó Bitettil.

>> Leer más: "El trasplante es exitoso", dijeron los médicos sobre la sustitución de hígado que le hicieron al nene de 8 años

El cirujano reiteró que Pablo “seguirá en terapia intensiva todo el tiempo que necesite. Vamos a ir despacio. No tiene asistencia mecánica respiratoria. Tiene asistencia ventilatoria no invasiva que lo ayuda en lo que está haciendo para oxigenar mejor”.