Otro incidente con un corralito de Aguas: la empresa denuncia vandalismo contra las vallas

En declaraciones a LT8, contó: “Estoy asustado. No me pasó nunca esto. Yo no me llevé por delante el vallado, estaba todo por el piso. Yo circulaba por Rioja sobre el sector derecho, iba despacio hacia mi trabajo y la rueda agarró una parte del pozo. Yo no sabía que había un pozo ahí. El corralito ya estaba tirado. No andaba ni la luz. No sé si lo tiraron antes o se cayó. Yo no lo toqué. Sólo sentí el estallido”.

El impacto que sufrió el vehículo fue muy fuerte ya que rompió el tren delantero, la cubierta quedó totalmente destrozada y la llanta fisurada. “Estoy esperando que llegue la grúa. Haré algo para que no pase esto de vuelta a ocurrir”, contó el atribulado conductor.

>> Leer más: Aguas Santafesinas vincula los siniestros en zonas valladas a "maniobras imprudentes de conductores"

La posición de Aguas Santafesinas

Guillermo Lanfranco, titular de Relaciones Institucionales de Aguas Santafesinas, aclaró, también en diálogo con LT8, que el corralito en cuestión fue colocado el jueves a la noche. “Permanentemente estamos haciendo intervenciones en las calles, en una red de cañerías que tiene más de 4 mil kilómetros de extensión y que es necesario mantener. Eso obliga a hacer aperturas en las calles”, dijo.

El funcionario de Aguas Santafesinas precisó que “hay cerca de 80 aperturas en toda la ciudad y cada una de esas intervenciones tiene su vallado, que se han renovado. Ahora son rejas metálicas, antes eran de madera, y en los casos necesarios tienen una baliza nocturna o tambores”.

Lanfranco afirmó que los sistemas de protección en las calles son vandalizados a menudo. “Tenemos casos en donde pasa un carro y arrastra la valla. O pasa un vehículo y las levantan así como están. También tuvimos hechos de destrucción. Tenemos videos que muestran el paso de una moto y el hombre le pega una patada y tira las vallas dentro de la intervención”, agregó.

En cuanto a lo ocurrido en Servando Bayo y Rioja, Lanfranco declaró: “El corralito se colocó anoche. Era una valla nueva y la intervención se hizo ayer. Según el automovilista, la reja no estaba colocada, sino que alguien la había tumbado. Ahora, alguna autoridad deberá hacer pericias, pero esos actos de vandalismo, lamentablemente, son inevitables.

Algunos incidentes destacados

25/3/2021: Un taxi se incrustó en un pozo de Aguas Santafesinas en Alvear entre Mendoza y San Juan. El chofer y la pasajera resultaron ilesos.

09/04/2021: En medio de una fuerte tormenta, una camioneta que funciona como patrullero policial quedó con parte de su tren delantero dentro de un pozo de Assa. Fue sobre avenida Francia, a la altura de calle San Juan, más precisamente frente al Colegio del Sol. Ese mismo día, un vehículo particular quedó con sus ruedas traseras dentro de un pozo de la empresa en San Juan y Cafferatta.

21/04/2022: Un grave siniestro vial se produjo esa madrugada en Callao entre Mendoza y 3 de Febrero, cuando un taxi se llevó por delante un corralito de Aguas Santafesinas y el vehículo quedó incrustado en un pozo que tiene unos 6 metros de profundidad. El tránsito de vehículos en esa cuadra permaneció cortado varias horas.

15/05/2022: un Peugeot 208 terminó dentro de un pozo de Aguas Santafesinas. El hecho ocurrió en las primeras horas de ese domingo en Cafferata al 900 y embistió las vallas del corralito, terminando en el hueco ubicado en medio de la calle. Una cámara de videovigilancia de la cuadra captó el momento del hecho.