Otra vez el escándalo y las versiones encontradas. Y otra vez Matías Horacio Messi en el ojo de la tormenta. El hermano del astro del fútbol mundial protagonizó un accidente automovilístico que derivó en una denuncia en su contra por lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad. Ocurrió a las 19 del sábado, en las afueras de Villa Gesell, zona en la que el joven de 35 años se encontraba con su familia de estadía, en unas cabañas frente al mar.

A las 19 del sábado, Matías iba conduciendo una Range Rover Evoque cuando en las afueras de Villa Gesell (en cercanías de Buenos Aires y Circunvalación donde funciona el boliche Pueblo Límite), embistió desde atrás a un Volkswagen Vento, conducido por Javiero Rivero, un joven de 24 años.

Según una versión, el vehículo que iba delante habría frenado ante la presencia de un lomo de burro y Messi no habría advertido la maniobra. Más allá, del accidente de tránsito, la polémica se abrió segundos después. Insultos, amenazas, gresca, nueva colisión y posterior detención del hermano de Lionel por parte de la Policía Bonaerense.

El rosarino pasó la noche en la comisaría y anoche permanecía en la DDI de esta localidad costera. Al ingresar a la dependencia policial Matías denunció al conductor del otro rodado por lesiones, pero previamente éste ya lo había denunciado por amenazas agravadas; expediente a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien pidió ante el Juez de Garantías que la aprehensión se transforme en detención.

En diálogo exclusivo con LaCapital el abogado bonaerense Marcelo Savioli Coll confirmó que Matías se encontraba en buenas condiciones de alojamiento en el lugar de detención y "algo resignado" por la sucesión de episodios que lo rozan.

El joven de 35 años estaba de vacaciones con su familia, hijos y cuñado en un complejo de cabañas frente al mar entre Pinamar y Villa Gesell, tras protagonizar el 1º de diciembre un accidente naútico en el Paraná a la altura de Fighiera, al mando de una lancha que encalló con un banco de arena. Debió ser operado por las lesiones en rostro y paladar, y enfrenta una imputación por portación ilegal de arma de fuego hallada en la embarcación.

Mientras tanto, Savioli Coll indicó ayer por la tarde que estaba en medio de una diligencia judicial en el hospedaje de los Messi e indicó que estaba haciendo gestiones a pedido de los abogados rosarinos de la familia para lograr la excarcelación de su defendido.

Versiones contrapuestas

Del accidente y sus derivaciones se abren dos versiones enfrentadas. El portal MinutoG de Villa Gesell subió a su página web el testimonio del joven Rivero, quien brindó su versión de los hechos.

"Me choca de atrás con la camioneta y estacionamos para ver qué había pasado. Me encuentro una persona que ni bien se baja, me empieza a agredir. Se me viene arriba mío. Me rompe la remera. Quiere agredirme físicamente. Me amenaza. Después se va con la camioneta me amenaza con un arma y terminamos en un forcejeo y se termina yendo, queriéndome atropellar. Hace 20 metros, vuelve en la dirección del auto, y se escapa", contó en un video.

Según esta versión, Matías se habría escapado dos veces de los patrulleros que lo perseguían. Ante la denuncia al 911, la Range Rover fue interceptada cuando iba en dirección a Mar Azul.

El abogado de Rivero, Atilio Roncoroni aportó más detalles del choque, en oportunidad en que su cliente iba a trabajar. "Cuando frenó en la cuneta ve que venía la Rover a fondo y le pega como venía. Fue insultado pese a haber sido chocado y le dice «vos no sabés quien soy yo». Supuestamente, mi cliente vio que sacó algo del baúl. Esgrimió un arma, como una pistola reglamentaria de la policía. Se le tiró encima y forcejearon".

Según narró el letrado, testigos vieron que Messi se subió a la camioneta, "quiso impactar a Rivero, que estaba detrás del auto. Lo esquiva, hace 20 metros, pero gira en «U» y encara para chocar su auto y lo raspa al costado".

Savioli Coll brindó la versión contraria. "Todo esto se ocasiona a raíz de una discusión de tránsito donde Messi tocó con su vehículo a otro. Se bajaron cuatro individuos, hubo una discusión y lo golpearon. Tuvieron la rapidez de denunciarlo inmediatamente y quedó como culpable. Matías tiene algunos golpes, lo vio un médico policial . El aprehendido es él, pero también hizo la denuncia", dijo el asesor letrado mientras anoche se esperaban definiciones sobre su comparecencia.

Tanto el fiscal Calderón como el magistrado actuante tienen facultades, según el Código Procesal bonaerense, para liberarlo. Hasta anoche permanecía con prisión preventiva.

"Me manifestó que cuando lo detuvo un policía, y habiéndole advertido que estaba recién operado, recibió un golpe en esta zona", dijo Salvioli Coll para considerar que todos esta situación ocurre "porque se trata del hermano de Lionel". El abogado negó que Matías haya esgrimido o empleado un arma de fuego. De los rastrillajes policiales no surge ningún hallazgo. "Sacó una llave para aflojar tornillos para no ser golpeado", aseguró.