Ordenan cumplir la norma que prohíbe circular en bici por el cantero de Oroño y por la costa central

La resolución judicial es el corolario de una acción de amparo colectivo (Ley 10.000 de intereses difusos) que interpuso contra la Municipalidad de Rosario el Centro de Derecho Urbanístico a través del abogado Jorge López Mirosevich.

En la demanda se solicitó “tutelar la vida y seguridad humana, la salud pública y la calidad de vida urbana, en tanto se ejerza control absoluto de las sendas peatonales de bulevar Oroño y del Paseo Ribereño del parque España, sin perjuicio de todas las otras sendas peatonales de la ciudad”.

Evitar accidentes

Y reclamó que la Municipalidad “sea condenada a ejercer el poder de policía en los espacios públicos citados, e impida definitivamente que circulen bicicletas u otro medio de transporte similar debiendo asegurar la exclusividad de la circulación peatonal”.

“Los hechos de la demanda son públicos y notorios”, describió Mirosevich, quien apuntó que las normativas vigentes “no se cumple ni se respeta en lo más mínimo”. Además, agregó que “la autoridad no está en actividad, no existe, no actúa termina así siendo cómplice del crimen”.

Es que según el abogado, los peatones deben estar atentos porque “usualmente aparece una estructura metálica en movimiento que entre su propio peso y el del conductor puede llegar a los 100 kilos y los puede atropellar”, representando peligro principalmente para niños y ancianos.

Finalmente recuerda que existen dos normas modificatorias de la ordenanza General de Tránsito y que vienen al caso. Se trata del Código del Peatón (ordenanza 7181/01) y del ordenamiento vial para ciclistas (ordenanza 7513/03 ). Por eso solicitó que se ordene el cumplimiento de las ordenanzas para prevenir y evitar accidentes.

"No es caótico"

Al contestar la demanda, la Municipalidad rechazó los hechos. Interpretó que el demandante incurrió en un error al plantear ejercer el poder de policía sobre las sendas peatonales (por donde se cruza la calzada) y ello conlleva a que se sea preciso en cuanto al concepto de lo que verdaderamente es una “senda peatonal”.

Al referirse al cantero de Oroño y los de la Costa Central, aclara “no es cierto el escenario caótico que se denuncia”. Luego, la Municipalidad conjeturó que la demanda se refería a las calles “calles recreativas de los días domingo” que se encuentran reguladas en la ordenanza 8903, pero que no era objeto de cuestionamiento jurídico.

Ida y vuelta por el bulevar y paralelo al río

Hechos los planteos, la jueza Beduino le corrió traslado a la fiscal de asuntos civiles, María Laura Martínez, quien sugirió hacer una constatación personal en los espacios públicos citados. En la recorrida se comprobó la permanente circulación de bicicletas sobre el cantero central de Oroño, más allá de la existencia de carteles de señalización que lo prohíbe.

El oficial de justicia que avaló el trámite también indicó que “no se observó la presencia de la GUM (ex Guardia Urbana Municipal) o de autoridad de la Dirección de Tránsito que corresponda”.

Respecto del espacio paralelo al río, entre Dorrego e Italia, con dirección hacia el Parque de España también se observó el tránsito de bicicletas y la falta de cartelería que indique la prohibición de circular. Tampoco había personal municipal de control.

>> Leer más: Hace 23 años debían poner vallas para evitar las bicicletas en Oroño

Para peatones

La jueza resolvió la controversia a través de una resolución fechada el 11 de abril, pero que paradójicamente se dio a conocer hoy, cuando se celebra el Día Municipal de la Bicicleta. La funcionaria decidió hacer lugar al recurso contencioso administrativo del Centro de Derecho Urbanísticos, y le ordenó a la Municipalidad que dentro de los diez días de notificada haga cumplir estrictamente las normativas que regulan la circulación y ordenamientos de las bicicletas en los espacios públicos de la ciudad.

En la resolución se enumera la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756; el Código del Peatón (ordenanza 7181/01) y el ordenamiento vial para ciclistas (ordenanza 7513/03 ). Y ordena al Ejecutivo local “ejercer el control absoluto de las sendas peatonales de bulevar Oroño y del Paseo Ribereño del parque España, que deberán ser destinadas en forma exclusiva al tránsito de peatones”.