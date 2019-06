Orden y respeto, del tabú a lo más nombrado en el debate

Si hay algo en lo que coincidieron al menos tres de los cuatro candidatos a intendente en el debate fue en poner de relieve las palabra "orden" y "respeto". Dos palabras que durante años fueron una especie de tabú para el progresismo y vaya a saber por qué se asociaron a la derecha. Tanto Pablo Javkin como Roberto Sukerman y Roy López Molina apelaron a esa condición para mejorar varias cuestiones en Rosario. Juan Monteverde, en tanto, la obvió. Prefirió ser más romántico y apelar a los "sueños colectivos". En algo coincidieron los cuatro: todos impulsarán los trenes de cercanía.

En un debate sin mucha polémica pero con varios gestos políticos, los candidatos mostraron sus cartas de cara a una elección trascendental en la que algo es seguro: el socialismo dejará de gobernar esta ciudad luego de treinta años.

Y tal vez esa condición fue la que no dejaron pasar ni el kirchnerismo ni Cambiemos. Tanto Sukerman como Roy intentaron a lo largo de la noche ligar a Javkin con el socialismo, concretamente con el candidato a gobernador, Antonio Bonfatti. Recordaron que fue el exgobernador quien puso a Hugo Tonioli como jefe de Policía y luego el uniformado tuvo que afrontar causas por narcotráfico, y no dejaron pasar aquella situación con la computadora de un hombre ligado al mundo de las drogas, ya fallecido, que terminó en poder de un funcionario muy cercano a Bonfatti.

"Javkin es el caballo de Troya para que el socialismo siga en Rosario”, le dijo Roy. Javkin no contestó pero mandó un guiño interesante. "Yo no tengo jefes políticos", lanzó y dijo que vino a "renovar" el Frente Progresista.

Remarcó que su prioridad será "orden, orden y más orden", y puso de relieve otra palabra incómoda para el progresismo: respeto.

Sukerman aprovechó la noche para seguir tendiendo puentes con Ciudad Futura. Puso de relieve su trabajo en territorio y hasta dijo que si es intendente les ofrecerá la Secretaría de Economía Social. El exjefe de la Ansés sabe perfectamente que ese sector político, que militó abiertamente para Daniel Scioli en la última elección presidencial, es tal vez el lugar del que podrían migrar ahora algunos votos hacia su candidatura. Ideológicamente, kirchnerismo y Ciudad Futura no están tan distantes.

No obstante. Monteverde lo frenó en seco. "No me nombres tanto que mis votos no van a ser tuyos", le aseguró.

Tal vez el que llegaba en una situación incómoda era Javkin por haber sido parte activa del gobierno de Mónica Fein. No obstante, prefirió mirar hacia el futuro e intentar dejar en claro que su sector renovará el Frente.

Sukerman sorprendió anunciando que le ofrecerá al actual senador departamental Miguel Capiello una futura secretaría de Salud y todos coincidieron en algo: reactivar los trenes de cercanía. Así, sin dudas, ese objetivo figurará en la agenda del próximo intendente.