En sintonía con el país, las mutuales y cooperativas argentinas atraviesan tiempos complicados. El aumento en la carga impositiva que dejó el último gobierno nacional las puso en jaque, de la misma manera que los tarifazos y la inflación afectaron a los afiliados. Ahora, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, las expectativas se renovaron. Así lo afirmó Omar Abramo, titular de la Mutual del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, quien se refirió al presente de su sector: "Estamos esperando que se acomoden las cosas en la economía porque venimos de un año en el que la situación de los trabajadores ha empeorado". "Los socios venían utilizando nuestros servicios para distintos proyectos que ahora quedaron estancados a raíz de las medidas económicas del gobierno anterior. Queremos que la rueda se vuelva a poner en movimiento para que nuestros socios tengan más ganas de retomar sus iniciativas", explicó. El referente mutualista se refirió a las políticas de Alberto Fernández: "Este nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que seguramente no son simpáticas para los trabajadores o jubilados, pero esto se da por lo que nos dejó el gobierno anterior, sobre todo el gran endeudamiento. La expectativa es que esto se vaya acomodando y que todos salgamos adelante, no sólo algunos". "Esperamos que haya cambios en leyes y cargas impositivas para las mutuales. No es simpático que te pongan nuevas cargas tributarias. Con el gobierno anterior era mejor comprar Lebacs o Leliqs antes que pedir un préstamo para agrandar un negocio. Así, miles de comercios cerraron porque no se podían mantener", añadió. Además, Abramo pidió que los valores de las tarifas no aumenten: "Estamos esperanzados con que este nuevo gobierno nos dé cabida a todos, esperamos que las tarifas se mantengan quietas para que todo se reactive, pero no va a ser fácil con el gran endeudamiento que hay". Con respecto a la Mutual de Luz y Fuerza, indicó: "Como somos una mutual que básicamente es de ayuda económica, la gente viene con proyectos. Se trata de que las tasas de interés estén quietas y bajas como para que se animen a hacer planes para mejorar su calidad de vida". "Las mutuales somos instituciones que llegan a lugares a los que las entidades financieras como los bancos no alcanzan. Al campo, especialmente. Somos un grupo solidario, esa es nuestra esencia. Además de ayudar a nuestros socios, también aportamos a la comunidad", agregó. La sociedad cambia y, por consiguiente, las instituciones también: "A partir de una renovación del consejo directivo en agosto, incorporamos más cantidad de jóvenes para que trabajen con nosotros y que vayan aprendiendo lo que es el mutualismo. También incorporamos al consejo a una compañera como vicepresidenta", señaló Abramo.