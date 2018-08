La actitud del cuidacoches que encontró una billetera, se tomó un colectivo y fue a la casa de la propietaria a devolvérsela intacta generó una ola de elogios y reacciones favorables. La comisión directiva de Newell's ya tendió puentes para contactar a Rubén González, el fanático leproso de 45 años que la semana pasada tuvo ese gesto que conmovió a la ciudad. Le ofrecerán ver todos los partidos del conjunto rojinegro, le regalarán una camiseta y lo reconocerán en el propio Coloso del Parque. En paralelo, un empresario aspira a darle una platea anual en el estadio Marcelo Bielsa.

"La idea es recibirlo, reconocerlo, distinguirlo y transmitirle personalmente unas sinceras felicitaciones por su gesto, en tiempos de mezquindad e individualismo", confió a La Capital el vicepresidente de Newell's, Cristian Damico.

El dirigente rojinegro ya empezó a gestionar un encuentro con González, protagonista de un gesto poco frecuente del que habló toda la ciudad tras la difusión de su historia que hizo este diario en la edición de ayer.

Ayer no se lo pudo contactar en su lugar de trabajo informal, aquel al que concurre los días hábiles, desde hace 15 años en Alvear al 1100, frente al colegio Dante Alighieri.

Desde el club trataron de comunicarse con la joven abogada que había perdido la billetera encontrada por González, quien rastreó los datos de quien la extravió, se tomó un colectivo, fue hasta su casa en zona sur y se la entregó intacta en sus manos.

El cuidacoches contó que es fanático de Newell's y que no pretendía nada a cambio de su acción. Sólo manifestó como deseo tener una camiseta del club de sus amores.

Ese pedido disparó inmediatas reacciones. A través de su cuenta personal en Twitter el empresario Alfonso Quaranta escribió: "Si alguien lo puede contactar a Rubén, o pasarme el número de su móvil, me gustaría regalarle una platea para ir al Coloso este campeonato".

"Esta persona tuvo una actitud increíble. Y es bueno que se la valore. La idea es saludarlo, agradecerle y si quiere, tiene la platea para usarla o regalársela a quien quiera", confió.

Damico, en tanto, no ahorró elogios hacia González. "La verdad es que la institución pretende valorar este tipo de acciones, que no son para nada frecuentes en estos tiempos. Queremos conocerlo, recibirlo, reconocerlo públicamente", enumeró.

El vicepresidente leproso anticipó que lo contactarán para recibirlo en el club. "La idea es que pueda entrar al Coloso, recorrer las instalaciones, darle una camiseta e invitarlo a que venga a ver a nuestro equipo sin cargo, cuando quiera, como lo hacemos con muchas personas de bajos recursos".

Damico ponderó el gesto de González. "Un acto que no lo hace cualquiera, gente que aún con muchos más recursos económicos que él, tal vez no lo hace. Es muy importante para el club reconocer estas conductas para que sean valoradas y replicadas por la sociedad".

El gesto que tanto impactó ocurrió el jueves pasado cuando González llegó en colectivo hasta la casa de Natalia para cumplir su cometido: entregarle la billetera que encontró en el piso y en la que había los DNI de ella y su pequeño bebé de 20 días, tarjetas de crédito y débito, los carnets de la obra social de ambos y algo de dinero.

La sorpresa de Natalia fue mayúscula. "Sabía que si Rubén la encontraba me la iba a devolver, pero cuando me tocó timbre en casa no salía de mi asombro. Se vino hasta acá, sólo para traérmela", narró la joven abogada.