Otra vez hubo amenazas extorsivas a locales gastronómicos en nombre de "los Cantero"

Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el titular de Aehgar, Carlos Mellano, indicó que, a pesar de no ser la primera vez que se reciben amenazas extorsivas, este lunes se conocieron entre tres y cinco. "No es la primera vez, pero anteriormente fue de manera esporádica. Lo de ayer fueron varios en forma conjunta con la expresión de que o pagaban o iba a haber fuego invocando el apellido de esa familia que tiene una connotación delictiva en la ciudad. Es decir, o se pagaba o se las iban a ver con los miembros de la familia Cantero. Lo que hay que hacer acá es buscar todo lo que el Estado puede llegar a brindar, que es la denuncia en Fiscalía y seguir con la prevención".

"Hay una delincuencia estructural que viene aprovechando la situación y encuentra nuestra actividad como tierra fértil para demostrar su poder y plantear un desafío", comentó Mellano.

Consultado el directivo sobre cuántos locales fueron amenazados, Mellano sostuvo que "entre tres y cinco. De cuatro locales me consta. Las amenazas se hacen a teléfonos fijos o a través de whtasapp. Por eso es difícil detectarlos. En el caso del whatsapp a los mensajes los borran automáticamente a los pocos minutos. En la charla no hablan de suma, incluso dicen que van a volver a llamar y no vuelven a hacerlo. Pero quiero destacar que de los socios que yo conozco y con los que he hablado no me consta que hayan pagado"

En una ciudad como Rosario, donde la violencia ejercida por bandas narcocriminales parece no tener límites ni distinción de objetivos, la posibilidad de que se pase de la amenaza a la acción es demasiado fina. En ese sentido, el titular de Aehgar evaluó que, si bien no puede realizar "futurología", tampoco piensa "que porque se reciben amenazas va a a cerrar un negocio. La única discusión que debemos dar es seguir trabajando y dejarle al Estado que haga el trabajo de prevención. Pero no podemos minimizar esta cuestión porque en poco tiempos podemos llegar a quedarnos sin negocios".

Como antecedentes destacados de esta situación cabe recordar el ataque a balazos producido en noviembre de 2021 contra la parrilla El Establo, ubicada en Pellegrini entre España e Italia. En esa misma jornada también fue atacado el carrito de comidas rápidas Jorgito Junior's, que está en 27 de Febrero entre Laprida y Maipú.

En el establecimiento de la avenida Pellegrini un mozo resultó herido por una bala y fue derivado en un automóvil particular al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). En el caso del local de 27 de Febrero, dos personas fueron atendidas por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) pero con lesiones muy leves.

Según comentó Mellano, "los locales amenazados son gente de trayectoria, algunas son marcas de la ciudad de las zonas de Pichincha, otros de Pellegrini y algunos de Echesortu. Ninguno de los socios amenazados tiene trayectoria dudosa ni nada que pueda vincularlo con cuestiones violentas". Según trascendió, los locales amenazados estarían ubicados en la zona de Presidente Roca y Pellegrini, Dorrego y Güemes y Pellegrini al 5400.