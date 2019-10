Nueva modalidad de robo: ladrones se llevaron el auto con una grúa

Un vecino de Cochabamba al 5700 descubrió que ya no estaba frente a su casa el auto averiado que un amigo había dejado estacionado. Los vecinos aseguran que se lo llevó una grúa de tránsito, pero las averiguaciones del hombre no consiguieron dar con el paradero del automóvil. "La Policía me dijo que es una nueva modalidad de robo", sostuvo.

Martín, que vive en Cochabamba al 5700, fue a asistir a un amigo en la madrugada del sábado, ya que había tenido un incidente con su auto, un Toyota Etios: se quebró el eje de dirección. "Lo trajimos con la grúa y le dije: vamos a dejar el auto en casa y el lunes lo llevamos a arreglar", le contó a El Tres TV, para añadir: "Ayer me fui a festejar el Día de la Madre con mi señora y cuando volví el auto no estaba más".

"Un vecino nos dijo que lo levantó una grúa", dijo Martín, pero afirmó: "Fuimos a los corralones y no está, fuimos a tránsito y no está. El auto no aparece".

Martín y su amigo siguen tratando de dar con el auto, pero cada vez con menos esperanzas. "La Policía me dijo que es una nueva modalidad de robo", se lamentó.