El mensaje intimidante que recibió el titular del Sindicato de Peones de Taxis en su domicilio particular.

El titular del Sindicato Peones de Taxis (SPT) Horacio Yannotti recibió esta tarde, alrededor de las 16 de, una neuva amenaza. Esta vez, en su domicilio de la zona de Grandoli y Gutiérrez. “Mi esposa estaba con mi hija y mi nieto y recibe por abajo de la puerta una hoja de cuaderno escrito con lápiz donde se me insulta y me amenazan”, describió Yannotti a La Capital instantes previos a dirigirse a su casa, y tras solicitarle a la Fiscalía un refuerzo policial en la puerta de su inmueble particular.

"Gordo traidor. Vamos por tu familia" y "Conocemos los movimientos de tu familia", fueron los mensajes que recibió Yannotti, quien adjudicó estos mensajes intimidatorios a la feroz interna que provocó el desplazamiento del extitular del SPT Horacio Boix, denunciado penalmente por defraudación, y quien está siendo investigado por el fiscal David Carizza en relación a una presunta malversación de fondos sideral.

La interna estalló cuando Boix chocó con un Audi A7 blanco propiedad del gremio contra un móvil policial en San Martín y Gaboto, hace 10 días atrás. A partir de allí, se ventilaron desmanejos financieros que escalaron hasta que se determinó su apartamiento preventivo al frente del gremio por 45 días. Anteayer, en un abrazo solidario gran parte de los afiliados solicitaron su renuncia.

Por su parte, el suspendido titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, aseguró que la denuncia por malversación de fondos que le iniciaron desde el propio gremio "es traición", y aseguró: "En esto están todo involucrados".

En los primeros días del escándalo, Yannotti había recibido mensajes amenazantes a su celular y frente al gremio de Salta 2882, unos sujetos exhibieron armas de fuego en tono amenazante.

Ahora, la intimidación llegó a su casa. “Me mandaron los anónimos a mi casa, como no hay patrulleros. Expresan que conocen los movimientos de mi hija y mi familia, y me insultan”, indicó.

El papel llegó por debajo de la puerta. Su esposa y su hija estaban con su nieto. “No tengo temor, sólo tengo miedo por mi familia. Yo estoy con la verdad y la Justicia”, dijo instantes antes de ir a su casa y al admitir que solicitó un patrullero frente a su domicilio.