"Nuestro modelo de seguridad es el que triunfó en el mundo"

La seguridad y el control son temas excluyentes en el tramo final de cara a las próximas elecciones. Ese preocupación e interés se refleja con crudeza en las agendas de campaña, y también quedaron claramente expuestas en el debate televisivo de los candidatos a intendente del domingo pasado. "Hay que dejar de mentirle a la gente, debemos mirar qué fue lo que funcionó en el mundo y qué no", advirtió categóricamente Juan Monteverde, postulante de Ciudad Futura.

En ese sentido, desde esta joven agrupación política apuntaron a Medellín, como un modelo a seguir. "Esta ciudad colombiana, en la década de los 90 sufrió una explosión de violencia producto del narcotráfico, con Pablo Escobar como máximo exponente, que dejó como saldo no sólo miles de muertos, sino también un tejido social sumamente deteriorado. Pero pudo revertir drásticamente esa situación a partir de un modelo que combinó grandes obras, participación ciudadana y la educación como eje fundamental de trabajo", señaló Monteverde.

Y remarcó: "En esta campaña, lo único que vemos es un impostado discurso de liderazgo vinculado al control, cuando todos sabemos que un intendente no tiene esas capacidades respecto de la policía. Y de la experiencia de Medellín también aprendimos que es falsa la dicotomía entre luchar contra la violencia o generar oportunidades. Son los dos polos de un círculo virtuoso que se retroalimentan".

Profundizando este análisis, el referente de Ciudad Futura puntualizó que "la inseguridad se combate por arriba, por abajo y por el medio". Y precisó: "Por arriba es ir por la ruta del dinero narco, que se lava en los grandes emprendimientos urbanísticos. A los ladrones de guante blanco, a esos hay que apuntar. Si cortamos con el lavado de activos y pegamos donde más les duele, podemos expulsar al narcotráfico de la ciudad. Este proyecto apunta a una realidad de la economías delictivas y su necesidad de lavar la plata generada en negro ingresándola al circuito formal, a través de grandes negocios inmobiliarios".

"Cuando decimos por abajo, nos referimos a los pibes de los barrios y la educación", sostuvo Monteverde. "Hoy el narcotráfico le ofrece a los pibes una forma de vida, una identidad, un proyecto. Tenemos que poder disputárselos con decisión. Nuestra experiencia nos demuestra que cuando les das una oportunidad, los pibes la toman". Y agregó: "Cuando hablamos de experiencias, señalamos dos escuelas que creamos nosotros en dos de los barrio más postergados de la ciudad: Nuevo Alberdi y Tablada. Así como en su momento se tomó a la salud como una política municipal, aunque no era de su incumbencia, queremos generar lo mismo con la educación y convertir los 31 ex centros Crecer en escuelas para los pibes que no van a la escuela".

Monteverde explicó que "mientras se dan estos procesos de mediano y largo plazo, el camino es por el medio y hay que dedicarse a lo que puede hacer un intendente, que es hacer ciudad. Los espacios más seguros son los espacios habitados, entonces tenemos que generar obras, equipamiento, intervenciones en esos sectores de la ciudad que estando deteriorados, se vuelven inseguros y violentos, subrayó el concejal.

Y recordó: "El caso de Medellín generó iconos en materia urbanística y obras. Se construyeron enormes y modernas bibliotecas en los barrios más postergados, centros deportivos, calles, y equipamiento urbano de calidad. Se llevaron adelante intervenciones de escala que ayudaron a recomponer ese tejido social".

"El lema de todo ese proceso fue «Medellín, la más educada»", enfatizó Monteverde. "Esto no es un invento nuestro, son ideas que ya funcionaron. Sigamos esos ejemplos para inventar nuestro propio modelo en Rosario. Yo no tengo problema con la idea de orden. El problema es que las experiencias centradas sólo en la faz represiva fracasaron estrepitosamente. Uno de los malos ejemplos que se indican es el de México, y la famosa guerra contra al narcotráfico que dejó un tendal de muerte detrás. De hecho, en los últimos días el nuevo presidente Andrés López Obrador declaró su finalización".

"Creo que en estos abordajes es donde se ve claramente la diferencia de nuestro proyecto y el resto. Para nosotros en política no vale todo y no vamos a agitar discursos violentos para conseguir un voto más sabiendo que no hay una sola experiencia en el mundo que indique que es el camino correcto. No sólo tenemos ideas y conocimiento, también un recorrido y una experiencia previa para poder llevarlas a cabo", resaltó el candidato a intendente.