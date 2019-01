María Luque escribe un breve prólogo en Noticias de pintores. Allí dice que gran parte de su trabajo lo agradece a tres autores: Giorgio Vasari, por Vidas; John Berger, por Portraits, y Paul Westheim, por Mundo y vida de grandes artistas. Esos autores y libros encabezan su lista de fuentes pero fueron múltiples y variadas, como biografías y correspondencias entre artistas. El libro reúne historias de 95 artistas. La lista es amplia, una cosmogonía que conecta a través del dibujo a clásicos y contemporáneos.

—¿De los que relevaste para el libro preferís algún o alguna artista en particular?

—Y... las mujeres, mi intrigaba mucho llegar a descubrir ese universo. La mayoría son del siglo XX. Me interesó mucho un video de Tracey Emin donde ella justamente habla de las diferencias. Se pregunta sobre las cotizaciones diferentes entre obras de hombres y mujeres. El documental empieza con una especie de encuesta a la salida de museos pidiendo nombres de artistas y todos refieren a hombres. Creo que algo de eso empieza a cambiar. Yo misma hice un esfuerzo para encontrar mujeres artistas. Una que me gusta mucho es Hilma af Klint. Es una artista que empezó a hacer pintura abstracta mucho antes que Kandinsky o Mondrian pero que tuvo su trabajo oculto por mucho tiempo y recién se empezó a conocer hace poco. Y justamente eso ocurrió porque un hombre le dijo que no muestre su trabajo, porque era peligroso. Yo no la conocía, pero cuando apareció en mi lista me puse a investigar y me encantó su obra y su historia.