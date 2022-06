"No zafaremos de un conflicto serio en 10 ó 15 días", advierten empresarios del transporte

Ingaramo agregó que “lamentablemente todos los expositores, desde el Ministerio de Transporte, el Cofertra, los diputados, no se pusieron de acuerdo. Los fondos no están. Nación dijo que iba a enviar fondos pero no se sabe cuánto. De acuerdo a los fondos están enviando ahora, no llegamos a cubrir ni el 50 por ciento de los aumentos de sueldos que se establecieron ni para pagar los aguinaldos que se deben pagar en los próximos diez días”.

“Directamente, no podremos pagar sueldos y aguinaldos, que insumen para todo el interior 11 mil millones de pesos. Recibiremos entre Nación y las provincias, con suerte, unos 6 mil millones. Y sólo hablamos de pagar salarios. No hablamos de invertir, de comprar unidades para mejorar el servicio”, remarcó el titular de Fatap.

“La semana que viene nos reuniremos con UTA (el gremio de los choferes) a nivel nacional y con el Ministerio de Transporte de Nación, pero no sé qué pasará. Nos deben los aportes de junio y en algunos casos de mayo y hasta de abril. Esto es una gran desilusión porque no se le da importancia al tema. No zafamos de un conflicto serio en los próximos diez o quince días“, subrayó Ingaramo.