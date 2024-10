No solo en San Pedro: preocupación en Casilda por una posible estafa a 900 vecinos

Según Maroevich, el responsable del grupo -identificado como Yamil Iván Santis- "dio notas, admitió no tener autorizaciones de la CNV y aseguró estar operando apoyado en regulaciones de Estados Unidos”.

casilda01.jpg Hay inquietud entre los vecinos de la localidad de Casilda en torno a sus inversiones y el broker.

El edil casildense explicó cómo es el sistema utilizado por Peak Capital: “La gente recibiría a través de un grupo de Whatsapp, donde habría unos 900 vecinos, una señal diaria y por 7 minutos tenían tiempo para invertir a través de una aplicación propia que no está en Play Store ni iOS”.

Los pequeños inversores reciben indicaciones precisas sobre los supuestos activos a invertir a partir de los 30 dólares. Los dividendos llegarían por sí solos y se prometían ganancias de 1 dólar por día, según contó el edil casildense. Sin embargo, las dudas aumentaron y los contactos con abogados no tardaron en llegar. “Hay gente preocupada que consultó abogados. Muchos dejaron su laburo. Otros sacaron créditos millonarios”, aseguró Maroevich. En el mercado el promedio de ganancias en activos en dólares ronda entre el 4 y 5 por ciento anual, muy lejos de lo ofrecido por esta supuesta empresa.

Ante el revuelo por las denuncias y el alcance a los medios, un misterios y preocupante o mensaje llegó al grupo de chat de Peak Capital: “Hola a todos, con respecto a la demora en los retiros de hoy, el equipo de Peak Capital celebró una reunión de emergencia, que duró mucho tiempo, MGS necesita salir a bolsa, por lo que el equipo de Peak Capital necesita trabajar con ellos para programar, todos nuestros fondos se utilizarán para financiar la oferta pública inicial, que tomará 10 días, y después de que la oferta pública inicial tenga éxito, todos obtendremos mayores ingresos”.

“Tenemos temor por el impacto social”, reconoció Maroevich y recordó las dos oficinas de Generación Zoe, de Leonardo Cositorto, que funcionaban en Casilda.

Qué pasó en San Pedro

La localidad bonaerense de San Pedro, ubicada a 146 kilómetros de Rosario, se encuentra conmocionada por lo que pareciera ser una gran estafa piramidal. Ahora, más de 50 vecinos contrataron al abogado Adolfo Suárez Erdaire para llevar adelante una denuncia penal contra la empresa Rainbowex.

Según trascendió, algunos decidieron contactar al abogado para iniciar acciones a modo de prevención y otros porque no pueden retirar sus ahorros. Rainbowex es una plataforma de trading (compra y venta de activos financieros) popularizada en esta localidad durante los últimos meses, que ahora se encuentra bajo sospecha de ser una estafa piramidal. "Está medio San Pedro metido en esto. En los últimos meses mucha gente vendió bienes o pidió créditos para invertir en este sistema que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos", señaló un vecino.

La plataforma promete rendimientos diarios del 1% al 2% en dólares, un retorno irrealista. Los participantes, guiados por alguien apodado La China, reciben instrucciones diarias sobre inversiones en criptomonedas, aunque todo sugiere que estas transacciones no existen realmente. Además, el esquema incentiva el reclutamiento de nuevos usuarios.

image - 2024-10-07T200523.678.jpg San Pedro conmocionada por una probable estafa piramidal

“El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, explicó el abogado en TN.

Si bien resulta difícil encontrar particulares responsables, el abogado determinó que sí se detectaron personas involucradas: “Hay articuladores que han hecho un dinero importante, que han ganado un 5% por meterte en la billetera virtual. Hay representantes de China que consiguen la moneda”.

Según señaló el Suárez Erdaire, esta criptomoneda opera hace cuatro años en la ciudad. “Todo el día se habla de la moneda china”, afirmó. Asimismo, reconoció que muchos de sus clientes defienden a esta empresa.

“Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”, planteó.

Además, relató que una clienta suya puso "todos los ahorros de su vida y hace una semana que no la dejan sacarlos" mientras otros "tomaron un crédito o vendieron la casa". Suárez Erdaire también señaló que "algunos no tienen a donde vivir y están alquilando con lo que ganan de la moneda china".

Por último, adelantó que entre el jueves y viernes terminará de reunir los documentos para presentar la denuncia fiscal que comience a darle un curso a la investigación.

La denuncia y las declaraciones de los vecinos

El lunes por la noche, en un bar de San Pedro, se reunieron decenas de personas convocadas por Knight Consortium, promotores de Rainbowex. La preocupación surgió tras la viralización de un hilo en X (ex-Twitter) por el programador Maximiliano Firtman, quien denunció que Rainbowex podría ser una estafa piramidal con graves consecuencias para esta ciudad bonaerense.

Como era de esperar, la noticia provocó malestar entre los sampedrinos, ya que muchos de los cuales habían comenzado en los últimos meses a abandonar sus trabajos o vender bienes para "invertir" en este sistema.

Un vecino relató: “Todo el mundo habla de eso acá. En realidad, lo que sabemos es que es un esquema Ponzi o una estafa piramidal, por acá la gente está muy confundida. La mayoría piensa que es una nueva forma de ganar dinero y en realidad lo que no saben es que es una estafa”.

Incluso el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, dio una serie de entrevistas a medios locales en las que habló del fenómeno de Rainbowex y evitó calificarlo como un esquema de estafa piramidal. Además, dijo que no hay denuncias al respecto y que, por lo tanto, aún no había investigación judicial en curso. “Todo apunta a que esto es un verso, pero hay gente que ha ganado mucha plata en poco tiempo”, reconoció Salazar para tratar de explicar el accionar de un gran número de habitantes de San Pedro.

“El problema va a pasar el día que esto se caiga, la gente no lo entiende. Cuando eso pase, van a ir a buscar a los administradores y ellos van a tener que responder porque van a quedar como responsables. Cuando se caiga, el ruido va a ser importante. Hay mucha gente metida y con mucha guita”, dijo un vecino, en declaraciones publicadas por el diario La Nación.