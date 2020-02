"No quisieron tomarme la denuncia"

Jonathan, el padre de la nena fallecida aseguró ayer que no le tomaron la denuncia en los Tribunales Provinciales. "No había nadie, así que me mandaron a la calle Virasoro (Centro de Justicia Penal), pero desde ahí otra vez me dijeron que fuera a Tribunales y que sí o sí tenían que tomarme la denuncia en una oficina de urgencias. Finalmente me tomaron un acta. Ya hay un fiscal. Estuvo el médico forense y estuvo la Policía de Investigaciones (PDI) en el hospital", agregó.

"Estoy convencido de que hubo mala praxis por parte de los médicos. Ni a un perro se le puede hacer el abandono de persona que le hicieron a mi hija. Me dijeron que van a evaluar lo que pasó. Van a mandar un abogado y un médico del hospital y nosotros tenemos que conseguir un abogado y un médico para enviar también y entre los dos van a determinar lo que pasó", indicó y pidió que el director del hospital "cumpla con lo que prometió".