"No queremos flores ni bombones, sólo derechos"

"No queremos flores, bombones, no queremos que nos hagan algún descuento en alguna tienda, lo que queremos son derechos", advirtió ayer la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

La funcionaria subrayó que "este cambio vino para quedarse" y afirmó que "hoy estamos haciendo lo que había que hacer hace mucho tiempo, con valentía, con coraje y escuchando a la sociedad".

Tuñez señaló que "el año pasado el gobierno nacional invirtió 900 millones de pesos en políticas de género, y eso es un hecho histórico". En ese sentido, mencionó que desde diciembre de 2015 el gobierno adoptó una serie de acciones a través de planes para la erradicación de la violencia, del cuidado de la primera infancia, de la prevención para el embarazo no deseado y de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres "con un presupuesto acorde".

La funcionaria remarcó que el proyecto apunta fundamentalmente a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promover la salud sexual y reproductiva, impulsar la inserción femenina en el mercado laboral y contribuir a la igualdad económica entre géneros.

Tuñez participó del acto que encabezó el presidente Mauricio Macri junto a funcionarias, legisladoras, emprendedoras, cooperativistas e integrantes de ONGs y fundaciones.

Estuvieron la primera dama Juliana Awada; la vicepresidente, Gabriela Michetti; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Seguridad, Patricia Bullrich.